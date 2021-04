Deze Zeeuwse senioren waren alert, maar voor wie dat niet is start de politie een campagne

De politie en de Fraudehelpdesk zien sinds de coronacrisis een toename in het aantal slachtoffers van dit soort fraude. Reden voor de politie Zeeland om met een campagneweek ouderen te waarschuwen.

Een paar weken geleden ging de telefoon bij de hoogbejaarde mevrouw De Korte. "Een vrouw vertelde me dat er rond het middaguur iemand zou langskomen om mijn bed te controleren. Dat was nu tien jaar oud en als het matras versleten was, kon ik een nieuw bed krijgen."

Een man aan de deur

Er kwam even later inderdaad een man aan de deur. "Ik had argwaan en heb toen alleen het bovenraam opengedaan en zo met die man gepraat. Hij drong nog even aan, maar ik heb hem niet binnengelaten. Toen is hij weer vertrokken."

Het zit mevrouw De Korte niet lekker en ze besluit achter de man aan te gaan. "Hij stond om de hoek geparkeerd en stapte in een camper met een buitenlands kenteken. Dat heb ik mijn hoofd geprent en thuis opgeschreven."

Kenteken aan politie doorgegeven

Ook al was het de oplichters niet gelukt om binnen te komen, de kinderen van mevrouw De Korte drongen er toch op aan de politie te bellen en het kenteken door te geven. "Dat heb ik gedaan. De politie was blij met de melding. De man is ergens verderop in het land opgespoord en opgepakt. Hij bleek vaker dit soort dingen te doen."

Ank Boom uit Terneuzen werd via WhatsApp benaderd door 'haar dochter' (foto: Omroep Zeeland)

De 65-jarige Ank Boom uit Terneuzen kreeg in september met een oplichter te maken via WhatsApp. Ze kreeg een appje waarin het leek alsof een van haar kinderen om geld vroeg. "Ik had gelijk door dat het niet een van mijn kinderen zou zijn. Het taalgebruik was niet goed en ik wist al van het trucje." Ze hield de oplichter aan de praat, maakte geen geld over en belde de politie.

Ik snap best dat er mensen zijn die onder druk denken dat ze 'hun kind' moeten helpen."" Ank Boom kreeg een verdacht whatsappje

De oplichter probeerde Boom zo ver te krijgen dat ze binnen tien minuten 2.600 euro zou overmaken. "Ik snap best dat er mensen zijn die onder druk denken dat ze 'hun kind' moeten helpen", zegt Boom als ze erop terugkijkt. Maar zij was alert genoeg en trapte er niet in.

Gewoon even bellen

Haar advies: altijd even bellen met de persoon die geld vraagt. "Dan nemen ze niet op en dan weet je dat het niet je eigen kind is. Of bel het oude nummer van je kind, dan weet je het ook gelijk", aldus Boom.

Fraude via een nepbericht in WhatsApp (foto: Politie)

Het voornaamste doel van de politie met deze nieuwe campagne is meer bewustzijn kweken, zegt Silvan Vael, wijkagent in Goes-Zuid. "In sommige Zeeuwse gemeenten sturen burgemeesters een brief naar hun 70-plussers met daarin informatie. Daarnaast proberen we de omgeving van de ouderen te bereiken via sociale media. Denk aan buren, kinderen en zorgmedewerkers. We vragen hen om met ouderen in gesprek te gaan."

Politie richt zich vooral op niet-actieve senioren

Vooral niet-actieve senioren zijn vatbaar voor oplichting volgens de politie. "De ene 70-plusser is nog heel actief en staat nog midden in het leven, maar er zijn ook ouderen die weinig contacten hebben en minder alert zijn."