Forse stijging ziekenhuispatiënten, door Zeeuwen en patiënten uit de regio

IC-verpleegkundigen bij coronapatiënt in ziekenhuis Adrz (foto: Omroep Zeeland)

Zowel het aantal Zeeuwse patiënten is gestegen, als het aantal patiënten dat de Zeeuwse ziekenhuizen opvangen van overbelaste ziekenhuizen in de regio Zuidwest.

35 Zeeuwse patiënten

In ziekenhuis Adrz en ZorgSaam worden momenteel 35 Zeeuwse patiënten verpleegd, een stijging van zes ten opzichte van vorige week. Tien patiënten komen uit de regio Zuidwest, de meesten uit Rotterdam. Vorige week waren dat er nog vijf. In ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom is een onbekend aantal Zeeuwen opgenomen. Dat ziekenhuis geeft daar geen informatie over.

In totaal liggen in ziekenhuis Adrz in Goes nu 27 patiënten, in ZorgSaam in Terneuzen achttien patiënten. Het zijn de hoogste aantallen sinds maanden. In het hele land stijgt het aantal ziekenhuisopnames.

Drukte op de IC's

In de twee Zeeuwse ziekenhuizen liggen nu veertien coronapatiënten op de intensive care. Zeven in Goes en zeven in Terneuzen. Sinds november waren dat er niet zoveel.