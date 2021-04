Jacodine wil met haar boeken taboedoorbrekend zijn

Jacodine van de Velde met haar nieuwe boek (foto: Jacodine van de Velde)

De interesse voor jongeren zat er bij Van de Velde al vroeg in. "Van jongs af aan ging ik met kinderen om. Veel opgepast op kleine kinderen. Toen ik ouder werd, ben ik in de kinder- en jeugdpsychiatrie aan de slag gegaan." Tijdens haar werk ontstond 'per ongeluk' haar debuutroman. "Mijn eerste boek (over eetstoornissen bij jongeren, red.) is ontstaan op mijn werk. Jongeren voelden heel veel onbegrip. Mensen zien alleen de buitenkant, en niet de binnenkant. Daar heb ik een verhaal over bedacht, en tijdens het schrijven kwamen nieuwe ideeën."

Dat heeft nu geresulteerd in haar tweede boek. De stilte is genoeg gaat over een meisje van zeventien dat haar moeder heeft verloren. Ze gaat bij haar oom en tante wonen en moet haar leven weer zien op te pakken. "Ik heb zelf mijn moeder verloren toen ik twintig was, en zelf ervaren dat degene die rouwt een heel ander tempo heeft dan de mensen eromheen."

Serieuze thema's

Van de Velde wil iets bereiken met de thema's die ze in haar boeken aansnijdt. "Ik hoop dat er door de boeken begrip komt." Haar derde boek komt in september uit en gaat over een meisje dat in een pleeggezin leeft en gedragsproblemen heeft.

Jacodine was te gast in ons radioprogramma de Zeeuwse Kamer. De volledige uitzending is hieronder te beluisteren:

Jacodine van de Velde vertelt over haar nieuwe boek