Corona in Zeeland: 145 nieuwe besmettingen, uitbraak Reimerswaal duurt voort

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om inwoners van die gemeenten bij wie met een coronatest besmetting met het virus is vastgesteld. In de cijfers van het RIVM zijn alle nieuwe besmettingen meegenomen die voor 10.00 uur vanmorgen in de registratie zijn verwerkt. Het instituut meldt verder één nieuwe ziekenhuisopname. Het gaat om een inwoner van Vlissingen die met ernstige coronaklachten is opgenomen.

Zevendagentotaal

Het aantal nieuwe besmettingen in de registratie van het RIVM fluctueert van dag tot dag. Daarom berekent Omroep Zeeland voor iedere dag het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van dat zevendagentotaal getoond voor vier regio's.

Daaruit blijkt dat de zevendagenlijn van de Bevelanden weliswaar al enkele dagen geleden tot onder de regio Walcheren is gezakt, maar nu weer iets is gestegen. Dat terwijl de zevendagenlijn van Walcheren weer iets is gedaald. Als die ontwikkeling zich voortzet, kunnen die twee regio's opnieuw van plek wisselen.

In de onderstaande tabel wordt het aantal nieuwe besmettingen per gemeente weergegeven van de afgelopen dagen. Het gaat telkens om het aantal besmettingen dat het RIVM voor 10.00 uur die ochtend in de registratie heeft opgenomen.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente do 8 apr vr 9 apr za 10 apr zo 11 apr ma 12 apr Borsele 6 8 1 3 4 Goes 10 20 14 13 19 Hulst 6 11 9 2 6 Kapelle 5 5 4 1 6 Middelburg 21 21 22 18 20 Noord-Beveland 3 2 1 1 3 Reimerswaal 23 25 18 20 19 Schouwen-Duiveland 13 22 14 8 4 Sluis 2 5 11 2 8 Terneuzen 32 13 16 16 22 Tholen 5 25 14 13 14 Veere 12 8 3 13 9 Vlissingen 28 24 17 12 11 Totaal Zeeland 166 189 144 122 145

Aangezien de gemeenten sterk verschillen in het aantal inwoners, is het een eerlijkere vergelijking om ze naast elkaar te leggen op basis van het aantal besmettingen naar inwonertal. Daarom wordt op de onderstaande kaart het aantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen per 100.000 inwoners in beeld gebracht.

'Zeer ernstig'

Daaruit blijkt dat de gemeente Reimerswaal nog altijd met kop en schouders boven de andere Zeeuwse gemeenten uitsteekt. Daarna volgen, op enige afstand, Tholen, Middelburg en Veere. Deze vier gemeenten zitten ook ruimschoots boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'. Daarvoor moeten er meer dan 250 besmettingen zijn geconstateerd per 100.000 inwoners. Van de dertien Zeeuwse gemeenten zitten er negen boven dat niveau.

De gemeente Reimerswaal is niet alleen de gemeente met de meeste besmettingen naar inwonertal van Zeeland, ook landelijk staat de Zuid-Bevelandse gemeente hoog in de ranglijst. Reimerswaal staat nu namelijk op nummer vier van alle 352 Nederlandse gemeenten. De Zeeuwse nummer twee Tholen staat in de landelijke ranglijst op nummer negentig.

Meeste ziekenhuisopnames en sterfgevallen in Vlissingen

De Zeeuwse gemeente met de meeste ziekenhuisopnames en sterfgevallen in de afgelopen zeven dagen is Vlissingen. Tien inwoners van die gemeente werden afgelopen week met ernstige coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis. Twee inwoners van Vlissingen hebben hun besmetting met het coronavirus niet overleefd.