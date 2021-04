Kilometers rijden voor sneltest belemmert bezoekers testevenementen, 'Te veel moeite voor een les yoga'

Twee bezoekers in de Grote Kerk in Veere tijdens de pilot (foto: Omroep Zeeland)

De uitverkochte testconcerten, voor bijvoorbeeld Danny Vera in de Spot in Middelburg, laten zien dat Zeeuwen echt wel zin hebben in een test-uitje. Alleen, lang in de auto zitten voor een gratis sneltest, om naar het casino te gaan of een yogales te volgen, lijkt te veel van het goede.

Zo loopt het nog niet storm bij de aanmeldingen voor een bezoek aan het casino in Hulst. "Het valt een beetje tegen", zegt een woordvoerder. Tot nu zijn daar nog geen dertig plekken gereserveerd, terwijl er 250 beschikbaar zijn.

Bij de yogalessen van Yoga Sadhana in Vlissingen hebben zich nog maar zes mensen aangemeld. Een aantal geplande lessen is afgelast vanwege minimale belangstelling. "Mensen vinden dat ze te veel moeite moeten doen voor een les yoga", zegt een yogadocent.

Nieuwe grote snelteststraat in Goes

Voorlopig komt er voor dat probleem - kilometers moeten rijden voor een gratis sneltest voor een testevenement - nog geen oplossing. Nu nog zit de enige Zeeuwse teststraat waar je daarvoor terecht kunt in Geersdijk. Die is in het weekend alleen op zaterdagochtend open en er kunnen maar 150 testen per dag uitgevoerd worden.

De bedoeling is dat er op 16 april een grote snelteststraat voor gratis sneltests geopend wordt in de Zeelandhallen in Goes. Het bedrijf Lead Healthcare, dat ook Geersdijk in beheer heeft, zegt dat daar 4.000 testen per dag afgenomen kunnen worden.

De snelteststraat bij Landgoed Rijckholt in Geersdijk (foto: Omroep Zeeland)

David van Hartskamp van Lead Healthcare wacht alleen nog op de financiële afwikkeling. Als dat geregeld is met de Stichting Open Nederland kan de Goese snelteststraat voor testevenementen open. Op de website van Testen Voor Toegang staat in ieder geval al dat Goes open gaat in de week van 16 april.

Voorlopig geen andere snelteststraten in Zeeland

Plannen voor teststraten in andere delen van Zeeland heeft Lead Healthcare vooralsnog niet. Zeeland moet het dus de komende tijd doen met Goes en Geersdijk. Minister Hugo de Jonge kondigde in maart nog aan dat er zo'n honderd gratis testlocaties door heel Nederland zouden komen voor de testevenementen. Dat zijn er nu nog geen dertig.

Lees ook: