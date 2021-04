Molukkers laten 'vlaggen en spandoeken spreken' bij stil protest in Middelburg

Spandoeken en vlaggen bij Moluks protest op de Markt in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om de tweede president van de Republiek der Zuid-Molukken (RMS), Chris Soumokil. Hij werd op 12 april 1966 door het Indonesische leger geëxecuteerd. De sterfdag van Chris Soumokil is door de Molukse regering in ballingschap uitgeroepen tot een nationale dag. Waar hij begraven ligt, is nog altijd onbekend.

'Genoeg gepraat'

De Molukse actievoerders hulden zich in stilzwijgen. "Er is genoeg gepraat, laten we zwijgen en de stilte laten spreken middels onze aanwezigheid, vlaggen en leuzen op spandoeken", stond in de aankondiging van hun protest. De organisaties achter het protest drongen er van tevoren bij deelnemers op aan dat zij zich moesten houden aan alle coronamaatregelen van het RIVM.

Naast de begraafplaats van hun president, vragen de actievoerders ook aandacht voor het onrecht wat de Molukkers in Nederland is aangedaan en volgens de actievoerders nog steeds wordt aangedaan. Zeventig jaar geleden kwamen ze naar Nederland en werden onder erbarmelijke omstandigheden opgevangen in kampen. Het merendeel had in Indonesië voor Nederland gevochten, maar zodra ze voet zetten op Nederlandse bodem werden ze uit het leger ontslagen.

Oproep aan het Rijk

De gemeenten Veere en Vlissingen steunen een oproep aan het Rijk om het leed te erkennen dat Molukkers is aangedaan en excuses aan te bieden. De gemeente Middelburg, de gemeente met de grootste Molukse gemeenschap van Zeeland, steunt die oproep nog niet.

Naast door Veere en Vlissingen wordt die oproep ook ondersteund door elf andere gemeenten met een grote Molukse gemeenschap. Of Middelburg zich daar ook bij aansluit, daar neemt de gemeente morgen een besluit over.

