Skihal Terneuzen in de verkoop na jarenlang 'juridisch debacle'

De skihal in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Beherman is de verkoop het gevolg van een jarenlange 'juridisch debacle' over coffeeshop Checkpoint. Na al die jaren is hij het wachten op zekerheid beu. "Het is nu tijd om mijn investering terug te krijgen."

Die coffeeshop werd in 2008 gesloten en de eigenaar Meddie Willemsen werd ervan beschuldigd dat hij onderdeel was van een criminele organisatie. Willemsen werd na jaren procederen uiteindelijk veroordeeld tot betaling van elf miljoen euro.

'Genoeg is genoeg'

Tegen dat vonnis is Willemsen in cassatie gegaan, maar de huidige eigenaar van de skihal, het bedrijf HRC van de Belgische zakenman Olivier Beherman, wil daar niet op wachten. "Dit duurt nu al dertien jaar en ik ben nu op het punt beland dat ik zeg: genoeg is genoeg", zegt Beherman.

"De officieren van justitie die destijds bij de zaak betrokken waren zijn inmiddels allemaal met pensioen. Dat zegt iets over hoe lang het allemaal duurt", aldus Beherman.

Executieveiling

De verkoop vindt plaats via een executieveiling, dat is volgens Beherman nodig om de beslaglegging eraf te krijgen. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar het bedrijf van Beherman dat de hypotheek voor de hal heeft verstrekt, een deel gaat naar het OM. Dat geldt als bijdrage aan het aflossen van de schuld van Willemsen als het in cassatie gaan niet het door hem gewenste effect heeft.

De online veiling vindt plaats op 12 mei. "Het is jammer dat de veiling plaatsvindt in coronatijd", zegt Beherman. Hij had de veiling liever uitgesteld, maar volgens hem wilde het OM dat niet.

Voorlopig kun je gewoon blijven skiën in de skihal in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland )

Voor de skihal zelf heeft het geen directe gevolgen. De huidige exploitant van de skihal, Snowworld, heeft een huurcontract dat loopt tot en met 30 september 2022, met recht op verlenging tot en met 1 september 2027. Voorlopig kun je dus gewoon blijven skiën in de Terneuzense skihal.

'Goed voor verdere ontwikkeling'

Volgens Beheman kan het zelfs gunstig zijn voor de huidige exploitant van de skihal. "Het beeld van drugsgeld bleef telkens maar aan de skihal kleven. Met deze verkoop komt daar hopelijk een einde aan. Dat kan goed zijn voor de verdere ontwikkeling van de skihal", zegt de huidige eigenaar.

Hij ziet zelfs kans dat Snowworld uiteindelijk de koper wordt van de skihal. "Dit is de enige Nederlandse locatie van Snowworld die niet in eigendom is van het bedrijf. Alle andere hallen in Nederland hebben ze wel zelf in hun eigendom. Dus wie weet zullen zij uiteindelijk de koper van de hal blijken te zijn."

Winkels vallen buiten de verkoop

De winkels onder de hal zijn geen eigendom van het bedrijf van Beherman en die vallen dus ook buiten de verkoop. Een dochterbedrijf van bouwmaterialenhandel De Hoop in Terneuzen heeft die winkels in bezit. Ook de grond rondom de skihal zit niet bij de verkoop inbegrepen. Die veertien hectare grond blijft eigendom van Beherman.