Meer dan honderd klachten op Veerse klaagmuur: parkeertarieven zijn 'schandalig' en 'misdadig'

Ondernemer Jan Mosmans riep de muur in het leven zodat toeristen kunnen klagen over de verhoogde parkeertarieven in de gemeente Veere: "Het is ontstaan uit machteloosheid en wanhoop. Gelukkig kun je in Nederland nog wel protesteren, dus daarom heb ik een klaagmuur gemaakt."

Op 1 april is het nieuwe parkeerbeleid ingegaan. Vanaf die datum betaalt een toerist op sommige parkeerplaatsen in de gemeente Veere 5,20 euro per uur. "Ondanks alle bezwaren tegen dit beleid, is er toch besloten om deze tarieven door te voeren. Er is hierdoor geen balans meer tussen wat Veere biedt en wat je als toerist op deze plek moet betalen", vindt Mosmans.

'Naam van Veere te grabbel gegooid'

Volgens Mosmans is dit funest voor de regio. "De naam van Veere wordt hiermee te grabbel gegooid en ik denk dat de economische schade enorm is. Ik heb daarom op 1 april om 6 uur 's ochtends dit idee van de klaagmuur bedacht en uitgevoerd. Ik heb een groot roze vel op mijn bestelbusje geplakt en dat busje op de parkeerplaats op het Oranjeplein in Veere gezet. Mensen kunnen hier hun klachten opschrijven."

Jan Mosmans heeft in de gemeente Veere de klaagmuur in het leven geroepen (foto: Omroep Zeeland)

Inmiddels heeft Mosmans al een hele lijst aan klachten verzameld. "Al deze reacties op de klaagmuur motiveren mij enorm en dit gaat sowieso politieke gevolgen krijgen. Er zijn ook wat reacties van mensen die vinden dat de gemeente een goed besluit heeft genomen, maar de meeste mensen vinden de parkeertarieven veel te hoog."

Klachten bundelen

Nog tot en met mei kunnen toeristen hun beklag doen op de klaagmuur. Daarna gaat Mosmans alle klachten bundelen en aan de gemeenteraadsleden aanbieden: "Ik zal blijven strijden, al moet het tot de gemeenteraadverkiezingen van volgend jaar. Deze reacties onderschrijven mijn visie dat we een groot probleem hebben met dit parkeerbeleid."