Zeeuwse zeearend zwaargewond gevonden op Brabantse akker

Een boa vond de roofvogel en belde de boswachter (foto: Erik de Jonge)

Boswachter Erik de Jonge van het Brabants Landschap kreeg een telefoontje van een boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) met de boodschap: "Kom eens kijken, er ligt hier een grote vogel." Toen hij aankwam wist hij niet wat hij zag: "Dode en gewonde vogels zie ik wel vaker. Maar een zeearend?! Die zie je normaal alleen op honderden meters of een kilometer afstand met je verrekijker. Het zijn alerte, slimme beesten die gevoelig zijn voor onrust."

'Als die klauwen je beethebben ben je nog niet jarig'

Het dier was erg verzwakt en lag met haar kop op de grond. Hij heeft zijn jas over de roofvogel gegooid: "Je wil het dier zo min mogelijk stress bezorgen en zelf moet je oppassen voor zijn snavel en klauwen. Als die je beethebben, dan ben je nog niet jarig."

Daarna heeft hij het dier met behulp van de boa in een juten zak gedaan en is hij met de zeearend naar het Vogelrevalidatiecentrum in Zundert gereden.

(foto: Erik de Jonge)

De boswachter vreesde nog even dat het om één van zijn 'eigen' zeearenden ging, die op de Brabantse Wal zitten, aan de rand met Zeeland. "Dat was gelukkig niet het geval."

Moeder van eerste Zeeuwse zeearendjong

Het blijkt te gaan om het vrouwtje dat al een aantal jaar in het natuurgebied de Slikken van de Heen bij Sint-Philipsland zit. "Het is de moeder van het eerste zeearendjong dat in Zeeland geboren is", vertel Marcel Klootwijk van Het Zeeuws Landschap.

Zeearenden zijn de grootste roofvogels van Europa. De vleugels van volwassen exemplaren kunnen uitgroeien tot een spanwijdte van tweeënhalve meter. Ze zijn sinds een jaar of tien terug in Nederland. In Zeeland zit één paar, in Nederland leeft een tiental koppels.

Het is nu nog moeilijk te achterhalen wat er precies is gebeurd. "Dat weten we pas als we foto's hebben kunnen maken en daar is ze nu te zwak voor.", legt De Jonge uit.

Mogelijk weggepest

Marcel Klootwijk zegt dat er bij de Slikken van de Heen vanmorgen nog wel twee vogels gespot zijn door een vogelaar. "Dat zou kunnen betekenen dat dit vrouwtje weggepest is door een ander vrouwtje. Dat zie je wel vaker gebeuren."

"De vrouwtjes zijn groter en sterker dan de mannetjes", Legt Klootwijk uit. "Die vrouwtjes willen territorium veroveren en pikken dan ook het mannetje in." Verder onderzoek moet dus nog uitwijzen of de verwondingen ook daadwerkelijk het gevolg zijn van bijvoorbeeld een gevecht met een andere zeearend.

Gaat het vrouwtje weer herstellen?

Volgens De Jonge komt de zeearend er wel weer bovenop. Hij heeft met een dierenarts de vogel goed bekeken in het vogelrevalidatiecentrum. "De dierenarts was niet pessimistisch over haar kansen. Ze heeft een paar verwondingen aan haar borst en poot. Ze krijgt nu antibiotica, ontstekingsremmers en eten. Als ze aangesterkt is maken we röntgenfoto's."

Als de vogel helemaal is hersteld, wordt gekeken naar een mogelijke plek om haar uit te zetten. "Als een ander vrouwtje haar plek heeft ingenomen bij de Slikken van de Heen, is het niet slim om haar daar weer vrij te laten", zegt De Jonge. Waar wel weet hij nog niet. "Dat is nu nog te vroeg."

'Ze heeft vleugels, hè'

Daarover gaat hij nog in overleg met de Zeearend Werkgroep Nederland. "Het zou wel leuk zijn als het toch in Zeeland is. En ze heeft vleugels, hè", benadrukt De Jonge. "Waar je ze ook loslaat, je weet nooit waar ze echt terecht gaan komen."