Hijsspektakel boven de Nieuwe Sluis, maximaal aantal kranen bereikt

Bijna alle hijskranen van de Nieuwe Sluis in één plaatje (foto: Omroep Zeeland)

Er wordt op alle fronten gewerkt aan de Nieuwe Sluis, die binnen twee jaar gereed moet zijn. Om de toegang naar de sluis vanuit de Westerschelde voor de allergrootste zeeschepen mogelijk te maken wordt op dit moment het Kopje van Kanada weggegraven, zodat de schepen die bocht makkelijker kunnen maken. En ook is begonnen met het onder water uitgraven van de eigenlijke sluiskolk.

Maar wellicht nog wel het meest spectaculaire is de bouw van het Buitenhoofd en het Binnenhoofd waarin straks de sluisdeuren heen en weer en de bruggen op en neer gaan.

Betonvlechters onderin het Buitenhoofd (foto: Sassevaart)

Er zijn in het Buitenhoofd nu honderd bouwvakkers aan het werk, met name betonvlechters, die de put gereed moeten maken voor de technische installaties. Dat zijn niet alleen de deuren en de bruggen die daar een plaats moeten vinden, maar ook de systemen die straks het waterniveau in de eigenlijke sluiskolk gaan regelen.

Maximaal honderd mensen

Met die honderd mensen tegelijkertijd op 22 meter onder NAP zit het Buitenhoofd aan zijn maximale capaciteit. In verband met corona en het houden van de noodzakelijke afstand, kunnen de ploegen niet groter worden gemaakt.

Betonconstructie Buitenhoofd (foto: Sassevaart)

Voor omwonenden wordt woensdag 14 april (19.00 uur) een online inloopavond gehouden. Dat is een dag later dan de bedoeling was, met het oog op de persconferentie over de coronamaatregelen, die op dinsdag wordt gehouden. Op die inloopavond wordt verteld hoever de bouw is en de bouw wordt ook met filmpjes toegelicht.

Nog geen datum voor transport

Wie aan de waterkant klaar staat met zijn fototoestel om de aankomst uit China van de bruggen en sluisdeuren vast te leggen (allemaal op één schip) moet nog heel wat geduld hebben. De bouwers hebben nog geen datum. Maar het megatransport zal nog dit jaar arriveren. Via Zuid-Afrika, dat wel, want het Suezkanaal is te smal.