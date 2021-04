Evelien Thielen in Oostenrijk verbaasd over ons testbeleid: 'Hier kun je je overal laten testen'

Evelien Thielen tijdens haar dagelijkse wandeling in de Oostenrijkse bergen (foto: Evelien Thielen)

Dat er in Zeeland sowieso maar enkele plekken zijn waar je je kunt laten testen vindt ze vreemd. "Je kunt je hier bij elke huisarts en elke apotheek laten testen. En voor mensen die overdag moeten werken is er dan 's avonds een teststation ingericht."

Testen voor kappersbezoek

Nu wordt daar ook op veel meer plekken een negatieve test geëist. "Je moet je laten testen als je naar de kapper gaat, als je wil skiën, als je naar de dokter of naar het ziekenhuis voor een onderzoek en ook voor school word je twee of drie keer per week getest."

Maar dat was dan ook goed geregeld. "Inmiddels is het skiseizoen voorbij, maar als je wilde gaan skiën dan kon je gewoon naar de skilift lopen en dan zaten daar valkmensen van de apotheek die dan bij jou een test konden afnemen."

Zelftest van de apotheek bij Evelien Thielen in Oostenrijk (foto: Omroep Zeeland)

Wat er ook anders is in Oostenrijk is het winkelbeleid. "Daarvoor hoef je je niet te laten testen. En je hoeft ook geen afspraak te maken. Je kunt gewoon zo naar de winkel toe."

Regionale aanpak

Versoepelingen zitten er ook daar nu even niet in, maar wat wel anders is dan hier is dat ze het regionaal aanpakken. "De oostelijke drie provincies zitten al sinds voor Pasen in een strenge lockdown. En die blijven nu nog zeker een week langer dicht, in ieder geval tot 18 april. Ze gooien hier dus hele provincies op slot als het slecht gaat. Maar dat doen ze soms ook per dorp. Dus als in het ene dorp de besmettingen oplopen dan gaat dat hele dorp op slot."

Evelien Thielen verbaast zich vanuit Oostenrijk over ons testbeleid in Nederland