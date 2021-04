Goedemorgen! Dichte terrassen, slapeloze nachten voor fruittelers en driedaagse strandfietstocht

Fruittelers moeten bij nachtvorst namelijk hun bed uit om de kwetsbare fruitbloesems tegen de vrieskou te beschermen. Dat doen ze met vuurkorven of door te beregenen. We bellen vanmorgen met fruitteler Patricia Flikweert uit Aardenburg om te vragen hoe haar nacht was.

Fruitteler stookt vuurtjes in de boomgaard om bloesems te beschermen tegen nachtvorst (foto: Robert Fonteijne uit Haamstede)

Het is ook de ochtend van de dag waarop toch geen versoepelingen worden aangekondigd. We werden lekker gemaakt met versoepelingen in het vooruitzicht, met de slag om de arm 'als de besmettingscijfers dat toelaten'. Maar het is nu definitief: die cijfers laten dat niet toe. En dat betekent dichte terrassen. Wel wordt per week gekeken wanneer het dan wél kan, die terrassen openen.

Teleurgesteld

De Zeeuwse veiligheidsregiovoorzitter en burgemeester van Terneuzen Jan Lonink was in Zeeland een van de pleitbezorgers van het openen van de terrassen. Hij is dan ook teleurgesteld. Toch begrijpt hij het wel. "De piek komt wat later, de verwachting is nu 1 mei. We zitten nog steeds in een ernstige situatie."

The Golden Boys aan het trainen op het strand (foto: Antwan de Punder)

En het is ook de dag dat mannen van fietsgroep The Golden Boys de laatste voorbereidingen doen voor hun driedaagse strandfietstocht. De fietsfanaten gaan met hun mountainbike zo'n 400 kilometer van Cadzand naar Ameland over het strand voor een goed doel, namelijk de KNRM. Ze denken er drie dagen over te doen, maar als ze nu écht veel tegenwind hebben dan gaat het waarschijnlijk wel wat langer duren...

Paalhoofd bij Zoutelande (foto: Lena Schreijenberg uit Biggekerke)

Het weer

Het is vandaag een koude start met temperaturen rond het vriespunt. Maar het is helder en het wordt dus zonnig. Wel komen er stapelwolken bij, en mogelijk valt er landinwaarts vanmiddag een enkele kleine bui.

De maximumtemperatuur is 10 graden, de wind is zwak tot matig uit het noordwesten.