The Golden Boys ploeteren door het zand voor het goede doel

Het idee ontstond toen de StrandRide for the Roses het afgelopen jaar werd afgelast. "Dat wordt ook altijd gekoppeld aan het goede doel. Dus toen hebben we zelf dit bedacht. Daarnaast houden we van een uitdaging, van avontuur en gezamenlijk herinneringen maken", aldus Ad Spelier, één van de deelnemers aan de monstertocht.

De zes deelnemers aan de strandfietstocht gebruiken een aangepaste mountainbike. Antwan de Punder: "De fiets waarmee we deze tocht fietsen heeft geen verende voorvork, omdat we niet hoeven te springen. De wielen hebben ook een bredere velg. Het allerbelangrijkste zijn de banden. In het bos heb je profiel nodig voor extra grip op de ondergrond. Maar op het strand wil je niet dat je band zich ingraaft in het zand. We fietsen dus met banden zonder profiel en weinig lucht in de banden."

Het geheim van het strand

Volgens De Punder kan iedereen met een goede basisconditie op het strand fietsen. Naast het goede materiaal gaat het namelijk vooral om het toepassen van de juiste techniek en tactiek. "Het geheim van op het strand fietsen is zover mogelijk achter op je mountainbike gaan zitten, je stuur losjes in je handen en zonder al teveel spanning sturen. En altijd blijven trappen, vooral bij het losse zand extra kracht zetten." En de tactiek is bij het fietsen op het strand volgens De Punder erg simpel. "Goed kijken waar het zand een donkere kleur heeft. Daar is het namelijk het hardst en fiets je makkelijker."

Bij een noordoostelijke wind zitten we helaas wat langer op de fiets." Antwan de Punder - deelnemer strandfietstocht

De fietsgroep wordt tijdens de tocht begeleid door een volgbus. Hierin zitten alle noodzakelijk reserveonderdelen. Ook het eten en drinken onderweg wordt vanuit de bus verzorgd. De bus rijdt niet mee over het strand, maar volgt een andere route zo dichtbij mogelijk langs het strand. Om de zoveel kilometer treffen ze elkaar bij een duinovergang. De KNRM helpt aan het eind van de reis ook een handje en brengt de fietsers van Waddeneiland naar Waddeneiland met één van de reddingsboten.

Mountainbiken is risicosport

The Golden Boys bestaat in totaal uit twintig mannen van middelbare leeftijd die het fantastisch vinden om te mountainbiken. Niet alleen in het bos, maar ook op het strand en zelfs in de bergen. Antwan de Punder is zich ervan bewust dat mountainbiken een risicosport is en dat ze daardoor afhankelijk kunnen zijn van hulpdiensten.

Geld is voor nieuw boothuis

Ze fietsen regelmatig op het strand met een windkracht van 5, 6 of 7, waardoor de krachten vanaf zee op hun fiets beuken. Ze kunnen gezandstraald of van hun fiets geblazen worden. De KNRM is één van de weinigen die hulp kan bieden in zo'n situatie. Daarom hebben ze gekozen om deze tocht te koppelen aan dit goede doel. Ze hopen met deze actie minimaal 10.000 euro op te halen voor de bouw van een nieuw boothuis.

Spelier gaat ervan uit dat ze de tocht in drie dagen tijd kunnen volbrengen. "Het is ongeveer 370 kilometer over het strand en de rest fietsen we op de weg of zitten we op een boot. We moeten dus elke dag zo'n 130 kilometer fietsen. Dat betekent dat we met een gemiddelde van twintig kilometer per uur toch ruim zes uur op de fiets zitten."

Bij tegenwind duurt het wat langer

De deelnemers hebben zich de afgelopen maanden goed voorbereid. "Het enige wat je niet kan plannen is hoe hard de wind uit welke richting waait. Bij noordoostelijke wind zitten we namelijk wat langer op de fiets. Maar goed, dat zien we dan wel", zegt de Punder. Waar ze wel rekening mee hebben gehouden is het tij. "Daarom hebben we voor deze drie dagen gekozen."