Tennis ten tijde van corona: 'Voetballers en korfballers weten ons nu te vinden'

Tennis is bij uitstek een sport die coronaproof is, aldus Marcel van Sabben, tennistrainer bij MLTC in Middelburg. "In het voorjaar wordt er in de buitenlucht gespeeld en kijk om je heen: op de baan kan er voldoende afstand bewaard worden." Voor een onderling wedstrijdje heb je niet veel spelers nodig: maximaal vier om te kunnen dubbelen. "Dat is ook de reden dat wij al gauw weer aan de slag mochten."

Tennismakingsdagen

Bij MLTC zijn speciale 'Tennismakingsdagen' georganiseerd. "Om mensen kennis te laten maken met de sport. Veel mensen zitten toch al een poos thuis, weten niet goed wat ze met de situatie aan moeten." De tennistrainer merkt dat het sinds vorig jaar zichtbaar drukker is op de banen. "De teamsporters hebben ons echt gevonden, merk ik. Daarnaast is er een groep die normaal naar de sportschool gaat, maar dat nu niet kan."

Ik was het stilzitten eigenlijk wel zat. " Esmee Coppoolse, korfbalster die nu tennist

Vanaf vorig jaar haakt de KNLTB hier samen met verenigingen handig op in door 'Challenges' aan te bieden; voor een paar tientjes kan men de sport een paar maanden proberen. De 22-jarige Esmee Coppoolse maakte hier dankbaar gebruik van.

Eigenlijk is ze korfbalster bij ONDO uit Middelburg, maar door corona ligt die sport al maanden stil. "En ik was het stilzitten eigenlijk wel zat." Esmee is niet de enige die op deze manier met de sport in aanraking kwam. Sinds corona telt Nederland 27.000 nieuwe tennissers; de sport groeit voor het eerst in vijftien jaar weer.

Ook een aantal Zeeuwse clubs is groeiende. Zo is het bij LTC De Schenge dringen voor een plekje op de baan; de club uit Arnemuiden verdubbelde vorig jaar qua ledenaantal. "Dit jaar verwachten wij voor het eerst in 25 jaar tijd de grens van tweehonderd leden te passeren", aldus voorzitter René Hoondert. De belangrijkste reden? "Voetballers en korfballers hebben de weg naar onze vereniging gevonden."

Verenigen in coronatijd

Bij het Middelburgse MLTC proberen ze nieuwe leden te binden, door ze in coronatijd wegwijs te maken binnen de vereniging. Zo is er een appgroep Balletje slaan? waarmee men met elkaar in contact kan komen. Toch is het soms behelpen, geeft Van Sabben toe. "Een drankje na afloop zit er nu niet in, terwijl voor veel mensen ook het sociale gedeelte een belangrijke rol speelt."

Daarnaast is het de vraag hoe trouw nieuwe leden hun tennisclub ná corona blijven, als bijvoorbeeld de teamsporten weer volledig aan de slag mogen. "Dat is een hele goede vraag, ja", reageert Esmee. "Ik heb altijd gekorfbald en zal dat ook zeker blijven doen. Maar misschien wordt tennis dan mijn tweede sport, als ik een keer doordeweeks tijd heb, of als we vrij zijn met ONDO."