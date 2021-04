Plannen om Zak van Zuid-Beveland beter te beschermen, maar burgemeester wil dat niet meteen

De stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland maakt zich zorgen omdat het gebied bedreigd wordt. "Denk maar aan de oprukkende industrie bij Goes en de uitbreiding van het havengebied met een gigantische parking voor vrachtwagens", zegt Jan-Kees de Meester van de stichting.

"En de schaalvergroting in de landbouw. We moeten oppassen dat we niet steeds een klein beetje van de Zak in moeten leveren." Als de Zak van Zuid-Beveland de status 'bijzonder provinciaal landschap' zou krijgen, kun je het gebied beter beschermen, denkt de stichting. "We willen de groene grenzen van het gebied aan kunnen geven", zegt De Meester. "En dat die grenzen dan ook gerespecteerd worden."

Het karakteristieke landschap in de Zak van Zuid-Beveland (foto: Omroep Zeeland)

De burgemeester van Borsele, Gerben Dijksterhuis, staat niet direct te springen bij het idee om de Zak van Zuid-Beveland een nieuwe status te geven. Hij wil eerst precies weten wat dit voor gevolgen heeft. "Het staat buiten kijf dat het een prachtig gebied is dat bescherming verdiend", zegt hij. "Het kan zo zijn dat we met die nieuwe status van alles op slot gooien, dus ik wil eerst weten wat de exacte gevolgen zijn."

Blijven ondernemen

Volgens Dijksterhuis moet er een evenwicht ontstaan. "Het moet wel mogelijk zijn om er te blijven ondernemen, in het toerisme en in de landbouw bijvoorbeeld. Behoud van het gebied is heel belangrijk, maar we moeten niet vergeten dat het ook een aantrekkingskracht heeft op toeristen. Die blijven wat mij betreft van harte welkom."

Natuurmonumenten beheert 100 kilometer bloemdijken in de Zak van Zuid-Beveland (foto: Natuurmonumenten)

Frans van Zijderveld, ambassadeur Zeeland van Natuurmonumenten, is niet bang dat de Zak op slot gaat als het de status bijzonder provinciaal landschap krijgt. "De afgelopen jaren werd het gebied ook al beschermd", zegt hij. "Maar de boeren konden blijven boeren, recreatieondernemers konden uitbreiden en er zijn ook woningen gebouwd. Wat er nu is, kan in ieder geval blijven."

Investeren in biodiversiteit

"Maar met de nieuwe status kun je de aandacht voor dit bijzondere landschap en de natuur weer een beetje opfrissen", zegt hij. "Waar je naar toe wil is dat er in de toekomst bij iedere nieuwe ontwikkeling meer aandacht is voor de natuur- en landschapswaarden. Zodat je kunt investeren in behoud van het landschap en het verbeteren van de biodiversiteit in dit gebied."

Lees ook: