Eigenaar Domburgs restaurant krijgt waarschuwing vanwege overtreden coronamaatregelen

De tafels en stoelen staan al opgestapeld sinds oktober vorig jaar (foto: ANP)

Eigenaar Seb Aydin is het er niet mee eens, maar heeft de tafeltjes die hij 'afgeeftafeltjes' noemt toch maar weggehaald. "Volgens de gemeente was het te gezellig en uitnodigend, terwijl we de tafels juist over het terras hadden verspreid om te voorkomen dat twintig mensen samenklitten."

"De tafeltjes, zonder een gezellig plantje of stoelen, waren bedoeld om drankjes af te geven en mensen de mogelijkheid te geven suiker in hun koffie te doen. Nu de tafels weg zijn, komt ons personeel juist in contact met bezoekers."

Laatste waarschuwing

Afgelopen week kreeg het restaurant een handhaver op bezoek en vervolgens een brief. Volgens de gemeente Veere was de ondernemer in overtreding, omdat het terras open was. De brief met een 'aanzegging tot boete' kan gezien worden als een laatste waarschuwing.

Op een bankje mag wel

Aydin vindt dat er met twee maten wordt gemeten. "Even verderop zitten mensen dicht op elkaar op bankjes van de gemeente. Dat mag wel!"

De ondernemer heeft toch eieren voor zijn geld gekozen. "Je moet wel als je negentig procent minder klanten hebt. Ik hoop dat we over een paar weken gewoon weer open mogen."