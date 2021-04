Museumkaarthouders kunnen hun kaartje boeken

Het Zeeuws Museum gaat volgend weekend drie dagen open bij wijze van proef. (foto: omroep zeeland)

Het Zeeuws Museum is in het weekend van 23 t/m 25 april 's middags vanaf 13.00 uur geopend en mag 110 mensen per dag ontvangen. Tussen 13.00 en 15.40 uur mogen er iedere tien minuten zes mensen naar binnen.

In heel Nederland mogen zeventien musea in de week van 19 april drie dagen open, goed voor in totaal 37.000 kaartjes. Alleen mensen met een Museumkaart kunnen via een speciale website een kaartje open, bezoekers zonder die kaart zijn nog niet welkom.

Testen in Geersdijk

Zeeuwen met een gepland testbezoek aan het Zeeuws Museum kunnen zich laten testen in Geersdijk, en mogelijk al in de Zeelandhallen in Goes. Het is de bedoeling dat daar op 16 april een grote snelteststraat geopend wordt.