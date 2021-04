Arnemuiden laat corona niet opnieuw roet in Koningsdagfeest gooien en organiseert contactloos programma

Een versierd raam tijdens Koningsdag (foto: Astrid Wiessner Hoog)

Koningsdag 2020 viel in het water toen een aantal weken voor het grote feest duidelijk werd dat het door corona niet door kon gaan. "We hebben toen mensen nog wel gevraagd hun huis te versieren en de vlag uit te hangen, maar tijd voor activiteiten bedenken was er niet meer", zegt Nathalie de Groot, voorzitter van Oranjevereniging Arnemuiden.

Deze Koningsdag heeft een programma met zo'n twaalf activiteiten, waarin mensen zelf op een eigen gekozen moment, buiten een activiteit kunnen ondernemen. De Oranjemuideloop wordt virtueel (online) gehouden en er zijn allerlei speur-, fiets- en wandeltochten.

"We zijn in oktober begonnen met de eerste voorbereidingen om te bedenken wat er nog wel mogelijk was met alle maatregelen. Dat was op zich een leuke uitdaging. We willen ons echt goed aan de regels houden, want je wilt geen besmettingen op je geweten hebben."

Wel activiteiten voor kinderen samen

Voor kinderen is er dit jaar wel van alles mogelijk. Zij kunnen (zonder ouders) meedoen aan kinderspelen en een zeskamp. Ook is er een kleur- en stoepkrijtwedstrijd. De kleurplaten kunnen worden ingeleverd en van de stoepkrijt vragen ze een foto in te sturen.

Verder kan er bij de slager geraden worden hoeveel kilo vlees hij overhoudt na het slachten van de stier en is er een wandel- en e-bikeroute uitgestippeld. Net als een sprookjesspeurtocht waarbij kinderen op zoek moeten naar versierde voorramen en daarbij moeten raden om welk sprookje het gaat.

Eén ding is zeker. In Arnemuiden zal de verjaardag van de Koning over twee weken niet onopgemerkt voorbij gaan.

