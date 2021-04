RIVM meldt 177 nieuwe coronabesmettingen in Zeeland

(foto: Omroep Zeeland)

Gisteren meldde het RIVM 145 nieuwe besmettingen in Zeeland. Wie naar de zevendagenlijn kijkt (zie hieronder) ziet dat het besmettingsaantal in alle regio's wederom aan het stijgen is.

Omdat het aantal nieuwe besmettingen in de registratie van het RIVM fluctueert van dag tot dag, berekent Omroep Zeeland voor iedere dag het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van dat zevendagentotaal getoond voor vier regio's.

In de onderstaande tabel wordt het aantal nieuwe besmettingen per gemeente weergegeven van de afgelopen dagen. Het gaat telkens om het aantal besmettingen dat het RIVM voor 10.00 uur die ochtend in de registratie heeft opgenomen.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente vr 9 apr za 10 apr zo 11 apr ma 12 apr di 13 apr Borsele 8 1 3 4 3 Goes 20 14 13 19 29 Hulst 11 9 2 6 11 Kapelle 5 4 1 6 3 Middelburg 21 22 18 20 22 Noord-Beveland 2 1 1 3 3 Reimerswaal 25 18 20 19 12 Schouwen-Duiveland 22 14 8 4 15 Sluis 5 11 2 8 7 Terneuzen 13 16 16 22 21 Tholen 25 14 13 14 21 Veere 8 3 13 9 5 Vlissingen 24 17 12 11 25 Totaal Zeeland 189 144 122 145 177

Aangezien de gemeenten sterk verschillen in het aantal inwoners, is het een eerlijkere vergelijking om ze naast elkaar te leggen op basis van het aantal besmettingen naar inwonertal. Daarom wordt op de onderstaande kaart het aantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen per 100.000 inwoners in beeld gebracht.

'Zeer ernstig'

Daaruit blijkt dat de gemeente Reimerswaal nog altijd met kop en schouders boven de andere Zeeuwse gemeenten uitsteekt. Daarna volgen, op enige afstand, Tholen, Vlissingen, Goes en Noord-Beveland.

Deze vier gemeenten zitten ook ruimschoots boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'. Daarvoor moeten er meer dan 250 besmettingen zijn geconstateerd per 100.000 inwoners.

Waar in Schouwen-Duiveland gisteren nog het risiconiveau 'ernstig' gold, is dat vandaag veranderd in 'zeer ernstig'. In Kapelle is dat juist andersom, die zakt vandaag naar 'ernstig'. Negen van de dertien Zeeuwse gemeenten staan nu op 'zeer ernstig'.