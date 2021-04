Lekker spelling leren terwijl je rent in de buitenlucht

Op het schoolplein van De Kirreweie In Burgh-Haamstede spellen de groepen 5 en 6 woorden waarin een letter ontbreekt die ze goed moeten invullen. "Ze moeten van de ene kant van het schoolplein naar de andere kant zien te komen zonder aangetikt te worden door een medeleerling. En daar moeten ze de goede letter op een formulier invullen", zegt juf Romy Steenhard.

Volgens haar is het goed voor de kinderen om lekker buiten te zijn zodat ze hun energie kwijtraken, en: "Het is onderzocht dat als je bewegend leert het beter binnenkomt." Overigens doet de school vaker aan buitenlesdagen, als het mooi weer is soms wel wekelijks.

Produ...t

Op de tafel met ontbrekende letters pakt een leerling het woord produ...t. Ze moet raden of er een c of een k moet worden ingevuld. "Daar moet een c komen te staan", zegt ze en vervolgens rent ze, zonder getikt te worden, naar de andere kant van het plein. "Nu moet ik het woord invullen op de lijst met de c die klinkt als k. Ik vind deze manier van les krijgen veel leuker, omdat ik dan lekker buiten ben en veel beweeg."

De Nationale Buitenlesdag wordt georganiseerd door IVN Natuureducatie en Jantje Beton om leerkrachten te stimuleren in de buitenlucht les te geven. Er deden in Zeeland tachtig scholen aan mee.