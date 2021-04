Middelburg en Sluis ondertekenen ook Molukkenbrief

Molukkers in Koudekerke in jaren '50 (foto: Omroep Zeeland)

Op 21 maart was het zeventig jaar geleden dat het eerste schip met Molukkers in Nederland aankwam. Zij zouden hier kort blijven, maar dat liep anders. De Molukkers werden in kampen opgevangen. Het tijdelijk verblijf werd permanent. De gemeenten die de brief hebben ondertekend roepen op om excuses te maken voor de manier waarop Molukkers behandeld werden. De Molukkers hadden in vele gevallen dienst gedaan in het Nederlandse leger.

Jerry Tupanwel van de Molukse wijkraad van Middelburg is blij dat de burgemeester van zijn stad de brief ondertekent. "De burgemeester heeft kennelijk wat bedenktijd nodig gehad. Uiteindelijk heeft hij dan toch getekend en daar zijn we als Molukse gemeenschap blij mee." Tupanwel hoopt dat met de erkenning van het leed aandacht kan worden geschonken aan de totale geschiedenis van de Molukkers. "Die gaat verder terug dan 70 jaar."

'Logistiek probleem'

De gemeente Middelburg laat via wethouder Carla Doorn weten dat de brief later is ondertekend vanwege organisatorische redenen. "We hebben de brief met het verzoek in eerste instantie niet ontvangen." Daarnaast moest er in Middelburg volgens de wethouder een proces worden gevolgd voordat een brief zoals deze kon worden ondertekend omdat daarvoor een collegebesluit nodig was.

Doorn hoopt dat de Molukse gemeenschap de erkenning gaat krijgen waar ze in de brief om vraagt. "Wat gebeurd is, kun je niet ongedaan maken, maar je kunt wel erkennen dat het niet goed geweest is." Daarnaast zegt de wethouder dat de gemeente open staat voor initiatieven vanuit de Molukse gemeenschap.

Stilte protest

Gisteren stond de Molukse gemeenschap van Zeeland op hun nationale dag nog stil bij het leed dat hen is aangedaan. Ze willen weten waar hun tweede president begraven ligt die gisteren 55 jaar geleden werd vermoord. De Molukse actievoerders hulden zich een uur in stilzwijgen.

