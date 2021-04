'Ik ga ze wel weer missen': bso gaat vanaf maandag weer open

De buitenschoolse opvang is vanaf maandag weer voor ieder kind open (foto: Omroep Zeeland)

Tot nu toe mochten alleen kinderen van ouders met een cruciaal beroep of kinderen met een moeilijke thuissituatie naar de bso. Vanaf volgende week zijn alle kinderen weer welkom: "Ik vind het heel leuk dat ik weer naar de bso mag. Dan kan ik weer gezellig met m'n vriendinnen spelen en buiten spelen", vertelt de 8-jarige Madelief.

Op het schoolplein van CBS Acaciahof in Middelburg legt een vader uit dat de sluiting van de bso voor een behoorlijke logistieke puzzel zorgde: "Op dinsdag en donderdag gaan de kinderen naar de bso. We moesten nu alles aanpassen en volledig thuis gaan werken zodat er altijd iemand thuis is. Dat was wennen, maar het lukte gelukkig goed."

Hij is blij dat de bso maandag weer open gaat: "Voor de kinderen is het ook fijn dat ze niet elke dag meer thuis hoeven te zitten. M'n zoon heeft er alleen nog niet zoveel zin in om weer naar de buitenschoolse opvang te moeten. Het is nu een gewoonte geworden dat de kinderen gelijk naar huis kunnen, maar na een paar dagen zal hij er wel weer aan gewend zijn."

Opa vindt het jammer

Niet alleen de kinderen, maar ook sommige bso-vervangers zien op tegen de heropening. Een opa van twee meisjes van 7 en 9 vond het wel gezellig om als bso te fungeren: "We pasten nu elke dinsdag- en donderdagmiddag op. Ik vond het wel leuk zo. Ik zou het niet erg vinden wanneer de bso nog wat langer gesloten zou blijven." Toch vindt hij het voor de kinderen wel fijn: "Ze kunnen dan weer met hun vriendjes spelen en dat is wel weer leuk." In het vervolg is hij dus weer een gewone opa: "Dat is ook leuk hoor, dan hebben we ze weer eens in de weekenden", vertelt hij lachend.

Regels

Voor de buitenschoolse opvang gaan dezelfde regels gelden als voor de scholen. Net als op scholen, moet bij een besmetting met corona een hele klas of groep in quarantaine.