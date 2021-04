Huisartsen willen duidelijkheid over vaccinaties: 'het is een ongeorganiseerde chaos'

Een huisarts in Bruinisse vaccineert met het coronavaccin van AstraZeneca. (foto: ANP)

Toch snapt Bordui wel dat mensen naar de telefoon grijpen. "Ik vind het wel terecht dat mensen vragen hebben. Het is zo'n rommel." Volgens de huisarts is vooral onduidelijk of het vaccin bij de huisarts of bij de GGD kan worden gehaald, wanneer er gevaccineerd wordt en of mensen zelf kunnen kiezen welk vaccin ze krijgen.

'Het is zo'n rommel'

Nucleus Zorg, waar de Zeeuws-Vlaamse huisartsen onder vallen, zegt dat er zoveel gebeld wordt met vragen over vaccinaties dat het impact heeft op het reguliere werk. Zo ver wil de Vlissingse huisarts niet gaan. "Zo ervaar ik dat niet. Natuurlijk is het druk, maar ik vind het wel terecht dat mensen vragen hebben."

Injecteren coronavaccin (foto: Omroep Zeeland)

Als we even terug in de tijd gaan, leek het allemaal gestroomlijnd te gaan: Zeeuwse huisartsen kregen de primeur en mochten als eersten in Nederland prikken met AstraZeneca. De eerste groep die aan de beurt was, waren Zeeuwen van 63 of 64 jaar oud, het syndroom van down hebben en nog thuis wonen, mensen die problemen hebben met de ademhaling of mensen met morbide obesitas. Deze mensen hebben inmiddels allemaal hun eerste prik gehad.

Vaccineren weer stopgezet, huisarts blijft positief

Maar twee maanden later is het vaccineren met het middel voor de tweede keer stopgezet. Besloten is om mensen onder de 60 jaar niet meer in te enten met AstraZeneca. De kans op bijwerkingen is bij mensen onder de 60 groter dan bij oudere mensen. "Een ongeorganiseerde chaos", noemt Bordui de hele situatie.

De tweede prikronde staat begin mei gepland en de huisarts verwacht dat die gewoon door kan gaan. "We hebben geen bericht gehad dat het niet doorgaat, dus vooralsnog wil ik toch maar positief blijven en ervan uitgaan dat het toch doorgaat, maar we hadden er liever veel meer gegeven dan we nu hebben kunnen doen."

Waar de huisartsen een deel van de bevolking inenten, wordt het gros van de Nederlanders ingeënt door de GGD. Iedereen die in aanmerking komt voor een vaccin krijgt een uitnodiging per post. Vervolgens kan er dan online of telefonisch een prikafspraak worden gemaakt. Sinds dit weekend kunnen ook mensen tot en met geboortejaar 1951 een afspraak maken. Zij worden gevaccineerd met het middel van Pfizer/BionTech. De komende weken komen er meer vaccins beschikbaar waardoor het vaccinatietempo kan worden opgevoerd. Minister De Jonge heeft eerder uitgesproken dat het streven is dat iedereen van 18 jaar of ouder voor 1 juli een eerste prik heeft gehad. Een afspraak maken terwijl je nog niet aan de beurt bent, heeft geen zin volgens de GGD. Dagelijks worden de afspraken gefilterd op geboortejaar. Afspraken van mensen die na 1951 zijn geboren, worden automatisch geannuleerd.

Als alles volgens planning door kon gaan, had in de afgelopen zeven weken de groep 60 tot 65-jarigen ingeënt kunnen zijn, denkt Bordui. De huisarts vreest ervoor dat ineens alle zeilen bij moeten worden gezet om de achterstand in te halen. "Dat hebben we al eerder meegemaakt, dat we ineens een bericht krijgen: maandag krijgt u de vaccinaties, gaat u maar beginnen. Zo werkt het natuurlijk ook niet, want we moeten echt nog veel organiseren om het weer voor elkaar te krijgen: tenten opbouwen, personeel en praktijk vrijmaken, dus ik vrees er wel weer een beetje voor dat het een hap-snap-actie wordt."