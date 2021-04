Kabinet beslist volgende week over avondklok en terrassen

Mark Rutte en Hugo de Jonge tijdens de persconferentie. In het midden de doventolk. (foto: ANP)

Minister Hugo de Jonge schetste een route naar de zomer in vijf stappen. Het afschaffen van de avondklok, twee mensen thuis ontvangen in plaats van één, onder voorwaarden de terrassen weer open en meer mogelijkheden in winkels, vormen stap één. Volgende week dinsdag besluit het kabinet of dat per 28 april kan.

Of dat kan, hangt af van het aantal ziekenhuisopnames. Als de piek daarin bereikt is, is er meer mogelijk, zei De Jonge. Dinsdag buigt het kabinet zich ook over een versoepeling in het hoger onderwijs. Studenten van hogescholen en universiteiten zouden dan onder voorwaarden en met zelftesten weer één dag in de week naar school kunnen per 26 april.

Het stappenplan zie je hieronder of via deze link. De stappen zijn op hoofdlijnen en op z'n vroegst mogelijk op onderstaande datums. Deze datums hangen af van het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen.

Rutte probeerde hoopvolle verwachtingen wel enigszins de temperen, 28 april is geen harde datum. "Als het niet kan, doen we het niet", zei hij. "Iedereen ziet, de situatie in de zorg is nijpend. Ook omdat het ziekteverzuim na een jaar schrikbarend hoog is. Mensen lopen op hun tandvlees."

Sportscholen en zwembaden open

Twee weken later wil het kabinet kijken naar versoepelingen op het gebied van sporten en buitenactiviteiten. Bijvoorbeeld het openen van sportscholen, zwembaden en dierentuinen. Volgens De Jonge gaat het kabinet na stap twee iedere drie weken kijken wat er nog versoepeld kan worden.

Stap drie, die op z'n vroegst 26 mei ingaat, richt zich op versoepelingen binnen, zoals het onder voorwaarden openen van restaurants, bioscopen en musea. Bij stap 4 gaat ook de overige horeca open en zijn evenementen weer toegestaan. Bij beide stappen wordt de groepsgrootte buiten en thuis met twee mensen verruimd totdat bij stap 5 (niet voor 7 juli) weer groepen van acht mensen gevormd kunnen worden.

Voor het vervallen van maatregelen als de anderhalve meter en mondkapjes in openbare ruimtes is nog geen datum.

