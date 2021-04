Racoon geeft fieldlabconcert in Den Bosch, Emma Heesters treedt op in Breda

Een kleine twee weken eerder staat zangeres Emma Heesters op het Fieldlabevenement 538 Oranjedag in Breda.

Racoon (foto: ANP)

De kaartverkoop begint donderdag. "We zijn ontzettend blij dat we na lange tijd weer voor een volle zaal gaan optreden", laat de band weten. "Dit wordt de eerste grote show sinds het verschijnen van onze nieuwe singles en we kunnen niet wachten om jullie een volledige concertavond te bezorgen."

Meer evenementen met duizenden bezoekers

Het concert maakt deel uit van de volgende fase van Fieldlab Evenementen met meer bezoekers dan in de eerste fase. In totaal worden in april en mei twaalf grote Fieldlab-evenementen georganiseerd, waaronder een dagje Efteling (8.000 bezoekers), een marathon in Enschede (5.000) en Mudmasters in Haarlemmermeer (9.000).

Het grootste evenement met 10.000 mensen is de 538 Oranjedag op het Chasséveld in Breda. Onder andere de Zeeuwse Emma Heesters staat dan in de line-up.

Mensen die een Fieldlab-evenement bezoeken, wordt gevraagd mee te doen aan onderzoek. Onderzoekers kijken bijvoorbeeld naar hoe mensen elkaar ontmoeten, hoe lang ze samen zijn en hoe ze reageren op verschillende coronamaatregelen. Ook sneltesten op locatie en controleren op temperatuur zijn onderdeel van de onderzoeken.