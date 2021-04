Geen drankje op een strandpaviljoen bij Hoofdplaat

Het strandje bij Hoofdplaat. (foto: Omroep Zeeland)

Het strandje van Hoofdplaat was, net als het strandje bij Nummer Eén, al vaker in beeld voor een strandpaviljoen. Verschillende initiatiefnemers hebben al eens gevraagd om er iets te mogen beginnen. Maar B en W van Sluis voelen er voorlopig niets voor. Volgens wethouder Peter Ploegaert ligt de locatie precies tussen het beschermde Natura2000-gebied en het Natuurnetwerk Zeeland in.

Het strandje ligt tussen natuurgebieden als de Inlaag Hoofdplaat, Voorland Nummer Eén en het schorren- en slikkengebied in. Pal tegenover ligt de zeehondenrustplaats op de Hooge Platen in de Westerschelde. Meer recreatie is hier niet wenselijk, vindt hij.

Kleinschalig paviljoen

Bram Verhage van makelaarskantoor Verhage Lemahieu die namens de horecaondernemer de aanvraag had ingediend, reageert verrast op het collegebesluit. Volgens hem gaat het om een kleinschalig paviljoen, nog niet de helft zo groot als de strandpaviljoens aan de kust. Hij gelooft dat het paviljoen een meerwaarde heeft voor Hoofdplaat en omgeving, juist vanwege de nabijheid van de natuur.

Het moet, zo legt hij uit, een duurzaam gebouw worden waar natuur en rust de boventoon voeren en waar ook plek is voor een infopunt of bezoekerscentrum over de natuur in en langs de Westerschelde, zoals de zeehonden. Voor een ander publiek dan de strandgangers aan de kust, meent hij. Verhage denkt dat de paviljoenhouder mogelijk ook een rol in het onderhoud van het strandje kan spelen. Het strandje is in 2018 op initiatief van de dorpsraad van Hoofdplaat flink opgeknapt, en heeft regelmatig onderhoud nodig om niet wéér dicht te groeien.

Niet méér paviljoens

Wethouder Ploegaert wil de deur nog niet helemaal op slot doen. "We hebben met elkaar afgesproken dat er bovenop de zestien paviljoens aan de kust, geen nieuwe paviljoens meer bij komen. Maar voor de Westerscheldekust hebben we nog geen beleid. Hierover moeten we, zo is afgesproken in het visiedocument Krachtig Verbonden, nog aan de slag met partijen als het waterschap, de provincie en Het Zeeuwse Landschap."

B en w van Sluis willen geen strandpaviljoen aan de andere kant van de dijk in Hoofdplaat. (foto: Omroep Zeeland)

Bij een paviljoen komt veel meer kijken dan enkel een gebouw neerzetten, oordeelt hij. "Je zit met de hele infrastructuur, toegangswegen, afvalcontainers, noem maar op." Een pop-up restaurant - zoals Bar Goed bij Perkpolder of Foodjutters bij Terneuzen - of een rijdende kiosk behoort misschien nog wel tot de mogelijkheden, denkt hij.

Bebouwing langs de kust

Hoewel Ploegaert inziet dat een horecagelegenheid voor Hoofdplaat een toegevoegde waarde kan hebben, krijgt hij ook regelmatig van mensen te horen 'wanneer het nu eens ophoudt met de bebouwing langs de kust'.

Verhage geeft aan dat het de wens is om iets duurzaams te bouwen, geen pop-up. Hij gaat graag het gesprek aan met de gemeente Sluis over de mogelijkheden en onmogelijkheden.