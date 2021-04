Theater in de verkoop door corona

theater De verwachting (foto: Omroep Zeeland)

"Dat valt ons natuurlijk bijzonder zwaar. De Verwachting was niet alleen ons theater, maar ook ons bedrijfspand en woonhuis. Wij hebben inmiddels andere woonruimte gevonden zodat wij van daaruit onze Theaters aan Zee-activiteiten kunnen voortzetten." De huidige eigenaren, Peter en Esther de Neef, hopen dat de nieuwe eigenaar het huiskamertheater kan voortzetten. Theaters aan Zee verzorgt verder programmering in het kerkje van Ritthem, in de Nieuwe Kerk en de Weverij in Zierikzee, het Dorpshuis in Renesse en de Stenge in Heinkenszand.

Het blijft een dorpshuis

Theater de Verwachting is sinds 2016 gevestigd in het voormalige dorpshuis van Ritthem. Bij de verkoop is bedongen dat de functie van dorpshuis behouden blijft.

