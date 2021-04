Het gaat stapje voor stapje beter met de zwaargewonde Zeeuwse zeearend

De zeearend wordt onderzocht in het vogelrevalidatiecentrum (foto: Vogelrevalidatiecentrum Zundert)

"We zijn blij dat ze de eerste nacht heeft overleefd", zei een medewerkster van Vogelrevalidatiecentrum in Zundert. "Dat is meestal een goed teken, maar ze is wel erg verzwakt." Toen de zeearend maandag binnen werd gebracht in Zundert is ze eerst onderzocht. Daarbij bleek de vogel een wond op haar borst en poot te hebben. Die wonden zijn meteen schoongemaakt.

De zeearend werd maandag gevonden door een boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) die boswachter Erik de Jonge belde. Samen vingen ze de vogel op en brachten hem naar het revalidatiecentrum in Zundert. Later bleek het te gaan om het vrouwtje dat al een aantal jaar in het natuurgebied de Slikken van de Heen bij Sint-Philipsland zit.

De gewonde zeearend net nadat ze gevonden werd. (foto: Erik de Jonge)

Omdat de vogel niet uit zichzelf ging eten heeft de dierenarts maandagmiddag sondevoeding gegeven. Gisteren heeft de zeearend zelf al iets gegeten en wordt ze steeds actiever. Om de poot te ontlasten wordt ze gespalkt. Daarna zullen er nog röntgenfoto's worden gemaakt om te kijken of er interne verwondingen zijn, daaruit zal wellicht blijken hoe het dier gewond is geraakt.