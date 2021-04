Goedemorgen! Geen versoepelingen, geen nieuw buitendijks strandpaviljoen, wél nieuwe evenementen

Mark Rutte en Hugo de Jonge tijdens de persconferentie. In het midden de doventolk. (foto: ANP)

Eerst even over het stappenplan. Kanttekening die gemaakt moet worden is wel dat het aantal ziekenhuisopnames eerst omlaag moet. Er wordt niet versoepeld voordat de derde golf z'n piek heeft bereikt, meldden demissionair premier en minister. Als de ziekenhuisopnames omlaag gaan, kan er versoepeld worden.

De eerste mogelijke datum die genoemd wordt is 28 april. Volgende week dinsdag besluit het kabinet of de cijfers gunstig genoeg zijn om de avondklok af te schaffen, weer twee personen thuis toe te laten in plaats van eentje, de terrassen en de detailhandel te openen.

Feesten op evenementen in april en mei

Gisteravond kondigde het kabinet ook een reeks van twaalf grote Fieldlab Evenementen aan. Zo geeft Racoon op 7 mei een concert in de Brabanthallen in Den Bosch voor 3.500 mensen en zal de uit 's-Gravenpolder afkomstige Emma Heesters op 538 Oranjedag in Breda optreden, een evenement waar 10.000 mensen naartoe mogen.

Wordt dit plaatje straks weer werkelijkheid? (archieffoto van 2019) (foto: ANP)

Natuurlijk was er ook ander nieuws. Zo vertelden Zeeuwse moslims hoe zij de ramadan ingaan, waarschuwt Emergis voor gevaarlijke drugs die onder een valse noemer verkocht worden en gaven B&W van de gemeente Sluis aan niks te zien in een buitendijks strandpaviljoen bij Hoofdplaat.

Een bij die zit te genieten van de zon en van de nectar in de bloesems (foto: Monique Janse)

Het weer

Vanochtend is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. Het is rustig weer met weinig wind. Vanmiddag is het vrij zonnig met stapelwolken, landinwaarts is er kans op een enkele bui. Warm is het nog steeds niet met maxima rond 9 graden. Vanavond en vannacht zijn er weer iets

meer wolkenvelden en lokaal kan dan een bui vallen.