Benieuwd naar de nieuwe burgemeester van Terneuzen? Wij gingen met hem een rondje wandelen

U heeft afgelopen decennia uw werk uitgeoefend in Noord-Brabant. Waarom kiest u nu voor Terneuzen?

Het is voor mij nu de derde keer in korte tijd dat ik hier kom en elke keer als ik hier naartoe rij, krijg ik goede zin. Dat belooft veel goeds wat mij betreft. Dit voelt ook als een plek waar ik thuis kan zijn. Ik ben als West-Brabander geboren en groeide op in Oud-Gastel, op de grens tussen zand en klei. Dat gebied voelt ook wel een beetje hetzelfde als Zeeuws-Vlaanderen.

Is uw beslissing alleen gebaseerd op gevoel dan?

Gevoel doet er toe. Als burgemeester kies je niet alleen voor een baan. Je gaat ook verhuizen, je komt er wonen, je wordt onderdeel van de gemeenschap en maakt verbinding met mensen. Dat gaat over meer dan een leuke werkfunctie. Bestuurders zijn al rationeel genoeg. Het moet ook gewoon goed voelen.

Erik van Merrienboer (55) geboren in Roosendaal, opgegroeid in Oud-Gastel

getrouwd met Liesbeth, drie zonen (in de leeftijd van 19 en 23 jaar) studie: politicologie in Nijmegen werkte onder meer bij: Sociaal-Economische Raad (SER)

gemeente Eindhoven, onder meer als wethouder mobiliteit, milieu en economische zaken

provincie Noord-Brabant, onder meer als gedeputeerde Ruimte en Financiën

Wilt u een burgermeester of een burgervader worden?

Je moet een allrounder zijn en het beide willen zijn, dat is denk ik juist mooi. Die burgervaderrol is vandaag de dag juist nodig. De wereld is door corona veranderd en we zijn nog niet klaar. Het heeft veel mensen in hun bestaan geraakt. Als we straks weer wat meer los komen, dan hoort een burgemeester een burgervader te zijn. Je moet verbinden en perspectief te bieden.

Zijn er thema's waar u graag mee aan de slag wil?

Terneuzen steekt niet onder stoelen of banken dat het ambities heeft. Het tolvrij maken van de tunnel, de spoorverbinding naar Gent, de vragen die er zijn om voorzieningen op peil te houden en jongeren aan te trekken met interessante woningbouw. De agenda is al vol genoeg. Ik hoef zelf geen plannen te bedenken. Ik hoef mij alleen maar te voegen bij de ambities die ze hier hebben.

Erik van Merrienboer loopt lachend door zijn nieuwe stad (foto: Omroep Zeeland)

Wat doet u graag in uw vrije tijd?

Ik ben een sportfanaat en ik wandel en fiets graag. Ik heb drie zonen waar ik ontzettend graag mijn tijd mee doorbreng, samen met Liesbeth mijn partner. Als je veel onderweg bent als bestuurder is de kwaliteit thuis heel erg belangrijk. Verder ben ik een enorme lezer, zeker als het gaat om Vlaamse literatuur. Zowel non-fictie als fictie. Bij mij thuis staat daar de boekenkast vol mee.

De gemeente Terneuzen kent naast de stad ook veel dorpskernen. Weet u al waar u wilt wonen?

Ik moet echt nog even rondkijken. De kennismaking met raadsleden was leuk omdat ze erg gretig zijn om hun kern te laten zien en er is ook echt wat te kiezen. Je kunt zeggen: voor het werk ben je aan de stad verbonden want daar is je werkplek, maar de gemeente heeft zo veel te bieden. Dus ik ga nog goed rondkijken en een mooi plekje uitzoeken.

Verhuizen de drie zoons ook mee naar de gemeente Terneuzen?

(Hardop gelach) Ja, ik lach een beetje omdat ik heb gemerkt dat jongens wat later uitvliegen. Mijn jongens zijn op een leeftijd (tussen de 19 en 23 jaar) dat ik zelf al op kamers zat. Eentje woont al wel op zichzelf in Eindhoven. De jongste studeert in Utrecht en dat is nu lastig in tijden van corona. Ik ga er vanuit dat ze de komende tijd uitvliegen, maar ik ga ze niet op straat zetten. Zo'n keuze maak je natuurlijk samen, maar het is mooi om te zien dat als pa zo'n beslissing neemt, ze dan ook zelf gaan nadenken over de toekomst en de stappen die daarbij horen.

Van Merrienboer is op 25 februari voorgedragen als nieuwe burgemeester door de gemeenteraad van Terneuzen. De burgemeester wordt bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar. De gemeenteraad wil hem tijdens een buitengewone raadsvergadering in mei installeren.

