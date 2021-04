Poortvliet toegevoegd aan technische staf FC Eindhoven

Jan Poortvliet (foto: Orange Pictures)

Van de laatste zeventien duels in de Keuken Kampioen Divisie won Eindhoven er slechts één. Deze week kwam naar buiten dat bijna de voltallige spelersgroep het vertrouwen had opgezegd in trainer Brandts, waarna de clubleiding bekend maakte dat men zich zou beraden over de toekomst.

In de persoon van Poortvliet wordt er voorgesorteerd op het aanstaande vertrek van Brandts. De oud-international was bij Eindhoven al trainer van de Onder 18, maar wordt nu doorgeschoven naar het eerste elftal. Het is nog niet bekend of Poortvliet ook hoofdtrainer wordt; assistent-trainer Pascal Maas beschikt ook over de benodigde papieren.