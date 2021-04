Ziet het nieuwe opslaggebouw voor radioactief afval in Vlissingen-Oost er straks zo uit?

Op het terrein in Vlissingen-Oost staan meerdere gebouwen, maar de opslagplaats voor laag- en middelradioactief afval begint vol te raken. Directeur Ewoud Verhoef: "Het is een van de eerste gebouwen die we weggezet hebben op het terrein. In 1992 hebben we het in gebruik genomen. We gebruiken het dus al bijna dertig jaar."

Afval van behandeling van kanker

Naast het 'oranje gebouw' voor hoogradioactief afval moet een nieuwe opslagplaats komen. Daarbij wordt gekeken naar het afval dat in de toekomst, tot 2050, aangeboden zal worden. Er wordt veel nucleair afval van NRG in het Noord-Hollandse Petten verwacht. NRG is de grootste isotopen-fabrikant van Europa. Medische isotopen zijn radioactieve stoffen die gebruikt worden voor de diagnose en behandeling van bijvoorbeeld kanker. Denk hierbij aan een PET- of een CT-scan.

In Nederland werken 1300 bedrijven met radioactieve stoffen. Zij zijn verplicht het afval aan te bieden aan de COVRA. Het afval wordt door het bedrijf opgehaald en bewerkt, bijvoorbeeld door het te persen en in beton te gieten. Beton houdt namelijk straling tegen. Vervolgens wordt het tientallen jaren opgeslagen in verschillende gebouwen, totdat de straling is afgenomen. Als het na honderd jaar nog niet uitgestraald is, moet het ondergronds worden opgeslagen.

Ook kijkt de COVRA met het nieuwe gebouw vooruit naar de ontmanteling van de kerncentrale in Borssele. Verhoef: "Als je zo'n kerncentrale gaat ontmantelen, ontstaan er grotere stukken radioactief afval. Dat zijn vaak stukken beton. Dit nieuwe gebouw heeft ruimte voor die grotere stukken en we maken hierbij ook gebruik van grotere containers dan dat we tot nu toe deden."

Radioactief afval opgeslagen bij COVRA (foto: Omroep Zeeland)

De plannen voor het nieuwe gebouw zijn aantal jaar geleden al opgestart. De vergunningen moeten nog rondkomen en er moet nog een milieueffectrapportage gemaakt worden. Als dat volgens plan verloopt staat er eind 2014 een nieuw gebouw op het terrein in Vlissingen-Oost.

