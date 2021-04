Zo wil Cadzand de beste kustplaats aan de Noordzee worden

'Groeien door te delen', is het motto van Cadzand de komende jaren. Volgens Martijn Anderson van de ondernemersvereniging gaat dat het dorp naar de top helpen. "Samenwerking zorgt ervoor dat ondernemers van elkaar leren maar ook dat we de service op een hoger niveau kunnen krijgen. We willen de nummer één van de kust worden en iedereen die hier komt moet Cadzand met minimaal een negen beoordelen."

Toverwoord is 'wellbeing'

Cadzand zet de komende jaren in op wellbeing (welzijn). Een containerbegrip waar je veel kanten mee op kan volgens Anderson. "Het staat niet alleen voor wellness maar voor veel meer. Het feit dat je in de zee kan springen zorgt voor een geluksgevoel maar ook dat je goed kan slapen, eten en drinken voor ieder budget en je ook kan laten verwennen in een spa. De combinatie van dit alles zorgt voor een gevoel van wellbeing."

Van elkaar leren

Om die koppositie te behalen moet er nog wel wat gebeuren in het dorp, zegt Anderson. "We gaan met alle ondernemers in gesprek om te kijken hoe we nog beter kunnen samenwerken. De sterke punten van elkaar leren kennen, maar ook zien wat verbeterd kan worden en hoe we elkaar kunnen helpen."

De samenwerkingen kunnen op veel gebieden plaatsvinden. Strandpaviljoen Moio Beach werkt nauw samen met Cadzand Sports. Eigenaar Dirk van Gils van Moio Beach: "Wij willen dat mensen hier lekker kunnen eten maar ook gezond en sportief bezig zijn. Daarom werken we samen met Cadzand Sports. Zij kunnen actieve sporten zoals kitesurfen en blokarten organiseren op een manier zoals wij dan niet kunnen."

Vincent Loof van Cadzand Sports: "Het mes snijdt aan twee kanten. We versterken elkaar alleen maar door zo samen te werken. Het gaat er uiteindelijk om dat mensen die naar Cadzand komen een toffe ervaring hebben en dat ook weer aan anderen vertellen."

Miljoeneninvestering in wellness

Voor de mensen die op een andere manier willen ontspannen zijn er sinds kort mogelijkheden bij hotel De Blanke Top. Zij hebben de afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd in een grote uitbreiding en make-over van het hotel. Ook is er een grote wellness gebouwd. Eigenaar Kimm de Milliano van De Blanke Top: "De wellness is ook open voor mensen die hier niet slapen. Op die manier kunnen mensen toch deze luxe gebruiken terwijl ze hier niet logeren. Dat helpt zeker ook voor de uitstraling van Cadzand."

Knokke van de troon stoten

De afgelopen jaren is de uitstraling van Cadzand al veranderd van budgetlocatie in luxe badplaats. Volgens De Milliano werpt dat al zijn vruchten af. "Vroeger was Knokke 'the place to be'. Dat is nog steeds tof, maar Cadzand doet ook al goed mee. We staan echt op de kaart. Wij focussen ons meer op de rust en natuur. Wij willen geen mega-gebouwen op de Zeedijk. We willen het schoons van de natuur zo houden. Dat is de kracht van Cadzand."

Lees ook: