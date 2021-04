Onno Bakker blikt terug op negen jaar Cultuurwerf onder zijn leiding

Onno Bakker was jarenlang de directeur van de Cultuurwerf (foto: Omroep Zeeland)

Het Bevrijdingsfestival van 2015 noemt Bakker als hoogtepunt van zijn tijd bij de Cultuurwerf. "Toen waren wij gastprovincie en kwamen er allemaal hooggeplaatste gasten als Mark Rutte naar Vlissingen. Het was alleen echt slecht weer die dag. Heel veel regen." Alles dreigde in het water te vallen. "Maar uiteindelijk gebeurde dat niet en kwam alles toch nog goed."

Toch was niet alles de afgelopen jaren even leuk. "De cultuursector heeft rake klappen gehad en daardoor is er flink bezuinigd", zegt Bakker. "Wij hebben met de sluiting van De Piek als poppodium en Beeldende Kunstcentrum de Willem 3 te maken gehad. Dat is ontzettend jammer voor Vlissingen en heel Zeeland."

In 2018 trok de Cultuurwerf de stekker uit poppodium De Piek. De organisatie zag geen perspectief om het poppodium in stand te houden. Sindsdien wordt het poppodium gerund door een groep vrijwilligers, maar het voortbestaan is ieder jaar onzeker.

Het Bevrijdingsfestival en Festival Onderstroom worden de laatste twee kunstjes van Bakker. Beide evenementen zullen vanwege het coronavirus nog niet op een normale manier worden gevierd. "Vorig jaar is het helemaal niet gelukt om iets te organiseren, maar dat gaat ons niet nog een keer overkomen. Bevrijdingsdag is zo belangrijk."

Daarom komt er dit jaar een thuiseditie. "Bevrijdingsfestival@Home, het is niet op locatie want dat gaat niet lukken", legt Bakker uit. "We gaan een mooi programma neerzetten met veel muziek en lezingen. In heel Zeeland is het te horen. Het wordt een bijzondere editie."

Een act op Festival Onderstroom in 2018 (foto: Ria Brasser)

In de zomer hoopt Bakker dan nog Festival Onderstroom te organiseren, wat zijn laatste evenement wordt als directeur van de Cultuurwerf. Op 1 augustus stopt hij ermee.

In de afgelopen negen jaar is er veel veranderd bij de stichting. "Het is een hele andere club geworden dan in 2012. Van vaste medewerkers naar alleen maar freelancers. Die transitie hebben we goed doorstaan. We staan er op dit moment gezond voor. Wie mijn opvolger wordt is nog niet bekend. Daar wordt nog een vacature voor uitgeschreven."

Luister hier het gesprek met Onno Bakker in de Zeeuwse Kamer terug