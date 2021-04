GGD Zeeland: Komende week spant het erom, code zwart is dichterbij dan je denkt

Verpleegkundigen op corona-afdeling van het Adrz in Goes (foto: Omroep Zeeland)

De afgelopen week zijn 1.070 mensen positief getest op corona, 17 meer dan in de voorafgaande week. Dat terwijl minder mensen zich lieten testen, afgelopen week 9.924, dat is 1.351 minder dan de week ervoor. Daardoor steeg het vindpercentage flink: van 8,7 naar 10,3 procent.

Minder hooikoorts

Een slecht teken, maar in werkelijkheid speelt bij het vindpercentage nog iets anders mee: hooikoorts. "We zien dat er afgelopen week minder mensen waren met hooikoortsklachten. Omdat die klachten lijken op de symptomen van Covid-19, laten die mensen zich ook testen en zij zijn dan negatief. Dus als er minder mensen last hebben van hooikoorts dan gaat het vindpercentage omhoog."

Dat laat onverlet dat het aantal besmettingen afgelopen week tegen de eerdere voorspelling in licht is gestegen. De eerder voorspelde daling heeft dus nog niet ingezet. "We denken nog steeds dat we nu het hoogtepunt bereikt hebben en gaan dalen. Maar of dat echt zo is, moet komende week blijken."

Epidemioloog Carolien Koop van de GGD Zeeland over dreiging scenario zwart

Mocht dat niet het geval zijn, dan hebben we volgens Koop een groot probleem. "Het zorgpersoneel heeft het zwaar en de ziekenhuizen zitten vol. Dus als we komende week toch verder stijgen dan komt het scenario zwart dichterbij."

Intensive cares bijna vol

De Zeeuwse intensive cares liggen vrijwel helemaal vol. En in de rest van het land is dat ook het geval, dus bij een verdere toename kunnen ernstig zieke coronapatiënten nergens terecht. Dan moeten er pijnlijke keuzes gemaakt worden. "Natuurlijk willen we iedereen blijven helpen, maar selectie van patiënten is dichterbij dan je wellicht denkt."

Afgelopen week was er ook al aangekondigd dat de piek mogelijkerwijs voorbij was en de daling in zou zetten, maar achteraf bleek dat een Paas-dipje. Koop is er dan ook absoluut nog niet gerust op. Toch heeft ze ook goed nieuws. "Het lijkt erop dat de vaccinatie nu echt op stoom komt."

Vaccinatie (foto: Omroep Zeeland)

Dat komt volgens Koop mede dankzij het nieuwe beleid, dat je niet hoeft te wachten op een oproep voor je vaccinatie, maar als je in de juiste leeftijdsgroep zit nu al meteen een afspraak kunt maken. Op dit moment kan dus iedereen met een geboortejaar van 1951 of eerder dus ook zonder brief een afspraak maken.

Duizenden nieuwe prikafspraken

"Het lijkt erop dat die werkwijze effectiever werkt, al moet dat nog uit onderzoek blijken", aldus Koop. Ondertussen leidde de nieuwe werkwijze in ieder geval tot duizenden nieuwe afspraken. In Zeeland kwamen er in enkele dagen tijd zo'n 18.000 nieuwe prikafspraken bij.

In totaal zijn er tot nu toe 68.494 eerste en tweede vaccinaties gezet op de vaccinatielocaties van GGD Zeeland en er staan nu nog eens 63.506 ingepland. Dat is dus exclusief de vaccinaties die gezet zijn bij de huisartsen en ziekenhuizen.

Volgende leeftijdsgroep

Wanneer de volgende leeftijdsgroep bij de GGD aan de beurt is, met geboortejaren van 1952 tot en met 1955, is nog onduidelijk. Op rijksoverheid.nl staat 'eind april', dus de tijd begint te dringen, maar Koop heeft nog geen exacte datum. "Wij wachten ook op bericht van het Rijk."