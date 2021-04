Corona in Zeeland: 144 nieuwe besmettingen, geen overlijdens en ziekenhuisopnames

(foto: Omroep Zeeland)

De meeste nieuwe besmettingen zijn geregistreerd in de gemeente Tholen: daar kregen 27 inwoners een positieve testuitslag, gevolgd door Middelburg met 25 geregistreerde besmettingen. In Sluis zijn de afgelopen dag geen nieuwe besmettingen geregistreerd.

Het aantal nieuwe besmettingen ligt rond het gemiddeld van de vier dagen ervoor.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente za 10 apr zo 11 apr ma 12 apr di 13 apr wo 14 apr Borsele 1 3 4 3 6 Goes 14 13 19 29 12 Hulst 9 2 6 11 3 Kapelle 4 1 6 3 6 Middelburg 22 18 20 22 25 Noord-Beveland 1 1 3 3 1 Reimerswaal 18 20 19 12 17 Schouwen-Duiveland 14 8 4 15 17 Sluis 11 2 8 7 0 Terneuzen 16 16 22 21 15 Tholen 14 13 14 21 27 Veere 3 13 9 5 4 Vlissingen 17 12 11 25 11 Totaal Zeeland 144 122 145 177 144

Omdat het aantal nieuwe besmettingen in de registratie van het RIVM fluctueert van dag tot dag, berekent Omroep Zeeland voor iedere dag het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van dat zevendagentotaal getoond voor vier regio's.

Op die kaart is te zien dat het aantal nieuwe besmettingen in de regio's Walcheren, Bevelanden en Zeeuws-Vlaanderen daalt. In de regio Noord-Zeeland, die bestaat uit Schouwen-Duiveland en Tholen, neemt het aantal juist toe.

Aangezien de gemeenten sterk verschillen in het aantal inwoners, is het een eerlijkere vergelijking om ze naast elkaar te leggen op basis van het aantal besmettingen naar inwonertal. Daarom wordt op de onderstaande kaart het aantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen per 100.000 inwoners in beeld gebracht.

In de gemeenten Reimerswaal en Tholen zijn relatief de meeste besmettingen; die gebieden kleuren donkerrood op de kaart. In Reimerswaal zijn de afgelopen zeven dagen 587 besmettingen op 100.000 inwoners geregistreerd, in Tholen zijn dat er 460. Daarna volgen Middelburg, Goes, Vlissingen, Schouwen-Duiveland en Tholen. Dit zijn de gemeenten die boven de drempelwaarde voor het risico 'zeer ernstig' zitten. Daarvoor moeten er meer dan 250 besmettingen zijn geconstateerd per 100.000 inwoners.

De andere zes gemeenten zitten allemaal op het risiconiveau 'ernstig', dat geldt voor 100 tot 250 besmettingen per 100.000 inwoners in een week. In Borsele zijn naar verhouding het kleinste aantal besmettingen geregistreerd: 136 per 100.000 inwoners in de afgelopen zeven dagen.

