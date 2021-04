Zeeuwse Marie Paule haalde haar tweede coronavaccinatie: 'Hopelijk kan ik weer een tripje maken'

Marie-Paule is in de restaurants van haar werkgever verantwoordelijk voor de wijnprogramma's (foto: Marie-Paule Herman)

Het hele vaccinatiegebeuren is voor Marie-Paule een hele opgave. Ze lijdt aan een chronische angst voor naalden en vreesde daarom een onwelwording bij het prikken. De eerste keer ging het redelijk, de tweede keer ging het 'gelukkig goed'. Het vaccineren dan, want het staartje is ziekmakend.

Vrije dag

Marie-Paule hoefde zich bij haar werkgever niet af te melden want vandaag is voor haar een vrije dag. Die ze dus ziek in bed doorbrengt. "Door vrienden ben ik al gewaarschuwd dat je na de tweede prik ziek koorts kunt krijgen. Het is fijn dat ik het allemaal heb gehad. Hopelijk kan ik weer een tripje maken."

Zeeuwse Marie-Paule hondsberoerd dor tweede coronavaccinatie

De krankheid van Marie-Paule had niet eerder deze week moeten komen. Ze werd namelijk 34 jaar en dat heeft ze uitgebreid gevierd. "In de middag lunchen met vriendinnen, daarna een afterparty op het strand met lekkere rosé. Het was voor iedereen fijn en héél gezellig." De sommelier kreeg veel flessen wijn, bloemen en kaartjes. "Ik stond er versteld van."