Het Zeeuws Orkest treedt na een jaar weer op, in een school

Het orkest is erg blij dat het weer kan én mag optreden met een klein ensemble en dit keer voor leerlingen van de eerste klas van de middelbare school. Voorzitter Rob Bakker van het Zeeuws Orkest: "We zijn dan ook enorm blij dat we onderdeel zijn van het lesmateriaal van deze school, zodat we weer een keer kunnen optreden. Als is het maar met acht in plaats van de zestig tot zeventig muzikanten van ons orkest."

Bakker: "Over het algemeen vinden jongeren klassieke muziek maar suf en luisteren ze er niet naar. Maar ze weten niet dat in veel reclame of games en films klassieke muziek voor komt. En dat is wel grappig eigenlijk".

Het Zeeuws Orkest treedt weer op, in de aula (foto: Omroep Zeeland)