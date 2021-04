Peter en Esther moeten hun theater noodgedwongen sluiten: 'Voelt als een amputatie'

Slapeloze nachten hadden ze ervan. Peter en Esther de Neef hebben ruim vijf jaar hun ziel en zaligheid gelegd in hun theater. Ze kochten in 2015 het oude dorpshuis van Ritthem van de gemeente Vlissingen en verbouwden het tot theater met woonhuis. "We hebben ons heel welkom gevoeld toen we hier kwamen. Het is heel zuur dat we nu én ons huis en het theater kwijtraken", zegt Esther.

Na lang wikken en wegen hebben ze besloten het pand te verkopen. Daarmee valt dus letterlijk het doek voor De Verwachting. Nu het hoge woord eruit is krijgen ze veel reacties vanuit de omgeving. Van geschrokken dorpsbewoners tot artiesten en impresariaten. "Dat doet ons veel. Zelf liggen we hier al nachten wakker van. Je verwacht wel reacties, maar de telefoon staat al de hele dag roodgloeiend", zeggen ze.

"Het voelt als een amputatie, het is echt ons kindje", zegt Esther. "Peter noemt het altijd zijn eigen speelgoedwinkel. Het doet ontzettend veel pijn dat we daar nu afscheid van moeten nemen."

Peter en Esther de Neef sluiten hun theater (foto: Omroep Zeeland)

De sluiting komt door de coronacrisis. "Elk jaar kwamen er meer mensen naar dit theater en verschillende artiesten waren ook fan van het kleine zaaltje. Tot de coronacrisis kwam, de mensen weg moesten blijven en we de versoepelingen van de maatregelen maand na maand zagen opschuiven", legt Peter uit. De boekhouder vroeg het stel naar de verwachtte openingsdatum. "Begin van het nieuwe seizoen: september, oktober, vertelde ik hem. Toen zei hij dat we dan al niet meer bestonden."

Het theater in Ritthem is onderdeel van theaterorganisatie Theaters Aan Zee dat het echtpaar runt. "We programmeren voorstellingen op nog vijf andere locaties in Zeeland. Als we dat wilden behouden moesten we nu een keuze maken, hoe pijnlijk die ook is", vertelt Peter.

Verwachting voor De Verwachting

Voor de toekomst hopen ze dat de nieuwe koper het theater behoudt. "Ik wil mijn veertig jaar kennis delen en helpen waar ik kan. Het zou zo zonde zijn als het helemaal verdwijnt", zegt Peter. "En mocht het blijven, dan willen wij kijken of we voorstellingen ook hier weer kunnen inplannen", zegt Esther.

Aan hun eigen theater komt een einde, aan het organiseren van voorstellingen niet, binnenkort komen ze met het programma voor het najaar.