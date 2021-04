Kunstenaar met autisme komt in aanmerking voor prestigieuze kunstprijs: zijn kleurgebruik is fantastisch

Op maandag en dinsdag maakt hij kaarsen en zeep, maar de andere drie werkdagen tekent hij in Galerie-Atelier De Kaai in Goes: "Ik vind die dagen leuker dan de maandag en de dinsdag", vertelt Kar Hang Mui. Dat is niet zo gek want hij tekent de meest kleurrijke droomwerelden op grote vellen papier: "Hij is er dagenlang mee bezig en slijt de potloden helemaal op", legt De Maaker uit.

Genomineerd

Die urenlange noeste arbeid werpt z'n vruchten af. De kunstwerken van Mui zijn genomineerd voor de Internationale Euward Preis: "We hebben hem hier een paar maanden geleden voor aangemeld. Uit 341 inzendingen is zijn werk uitgekozen. We hebben zijn werk opgestuurd naar München en daar zal het komen te hangen in museum Haus der Kunst naast het werk van grote kunstenaars zoals Ai Weiwei. Het is nog niet bekend of hij de eerste, tweede of derde prijs gewonnen heeft, dat horen we op 29 april. Dus we moeten nog even in spanning afwachten."

De Maaker heeft wel een idee waarom het werk van Kar Hang internationaal is opgepikt: "Hij heeft een hele grote ontwikkeling doorgemaakt. Eerst maakte hij heel figuratief werk. Het was toen heel duidelijk wat hij precies maakte. Het is nu veel abstracter geworden. Hij maakt structuren waarmee hij een voorstelling opbouwt en daardoor kun je de betekenis ervan zelf invullen. Zijn kleurgebruik is fantastisch en het is heel erg gedetailleerd, hij werkt op de minuscule centimeter."

Niet naast z'n schoenen lopen

De prijs doet Kar Hang niet zoveel: "De aandacht vindt hij wel leuk, maar hij reageerde heel koel toen hij het nieuws hoorde. Zijn werk hing ooit in een museum en toen we vroegen of hij wilde gaan kijken, hoefde dat niet. Hij kende het werk al, dus hij hoefde het niet meer aan de muur te zien. Daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Hij zal niet naast z'n schoenen gaan lopen", vertelt De Maaker lachend.