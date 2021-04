Zeeland krijgt er ruim 800 voetbalvelden aan bos bij

Dat extra bos is nodig om klimaatdoelstellingen te halen en biodiversiteit te verbeteren volgens de provincie Zeeland. Het is vastgelegd in de Zeeuwse Bosvisie. Daarin staat dat Zeeland voor 2030 er 425 hectare bos bij krijgt. Dat zijn ruim achthonderd voetbalvelden nieuw bos.

Wethouder Gino Depauw van Hulst en gedeputeerde Anita Pijpelink plantte de eerste bomen in de Clingepolder bij Hulst. Depauw: "Het is van groot belang dat de biodiversiteit een handje wordt geholpen." Het gebied van de Clingepolder kenmerkt zich volgens de wethouder door kleine weitjes die tussen de bossen liggen. Die bossen kunnen nu worden uitgebreid.

Zeeland wordt bosrijker

"Landelijk, maar ook in Zeeland willen we meer bossen", legt natuur gedeputeerde Anita Pijpelink uit. Bossen vangen CO2 op en kunnen bijdragen om klimaatproblemen te lijf te gaan. Dat nieuwe bos moet wel passen in Zeeland, dus het wordt aangelegd in de vorm van beplantingen op dijken of heggen en hoogstamboomgaarden op het platteland.

Gedeputeerde Pijpelink en wethouder Depauw planten de eerste bomen (foto: Omroep Zeeland)

Er moet de komende jaren dus een hoop nieuwe natuur worden gemaakt. Dat klinkt tegenstrijdig, maar dat is het niet volgens Pijpelink: "Ik ben wel een beetje van het romantische beeld afgevallen dat natuur ook echt natuurlijk ontwikkeld. Zo is het in een land als Nederland niet. Daar moeten we als mensen zelf plannen op maken en die uitvoeren."

Wethouder Depauw vult aan: "Heel lang geleden was er een natuurlijke natuur, maar door het ingrijpen van de mens in de loop der eeuwen veranderde dat. Als we het dan terug landschappelijk in willen passen zijn daar wel plannen voor nodig."