'Aandacht nodig voor mentale problemen studenten'

Op de zuilen staat het verhaal en de foto van iemand die met depressie te maken heeft gehad (foto: Omroep Zeeland)

"Samen met de gemeente Middelburg en GGD Zeeland heb ik de fototentoonstelling OPEN over depressiviteit naar het Noordbolwerk in Middelburg gehaald. Het is juist nodig dat mensen over hun mentale welzijn met elkaar praten." De tentoonstelling bestaat uit portretten van mensen die zelf hebben gekampt met hun geestelijke gezondheid. De expositie is nog tot en met eind mei te zien.

Daily Mile Talk

Naast de tentoonstelling is er ook elke week een zogenoemde Daily Mile Talk. "Want wandelen en een ommetje maken zijn heel belangrijk om je hoofd leeg te maken. Maar hoe krijg je studenten aan de wandel? En toen kwam die app Clubhouse ook net op. Dus was het sommetje snel gemaakt. Jongeren kunnen een code daarvoor krijgen en meepraten over een onderwerp dat ze bezighoudt. De eerste Daily Mile Talk was vanavond. Voorzitter van de Nederlandse IC's Diederik Gommers gaf antwoorden op vragen van studenten die mee wilden praten. Het ging natuurlijk over corona en over de gevaren bijvoorbeeld die jongeren vermoeden van de vaccinaties", stelt Mesu-Minderhoud.