Goedemorgen! Donderbus, handwerken en prijs

Het gaat er ook om spannen bij de Stoomtrein Goes-Borsele: je kent die historische stoomtrein die door de Zak van Zuid-Beveland rijdt vast wel. Vandaag is er werk aan de winkel voor de werklui. Met behulp van twee hijskranen wordt vanmiddag een echte treinwagon geplaatst, als toekomstige uitbreiding van het eindpunt in Hoedekenskerke. Het rijtuig is een Duits exemplaar uit de jaren twintig van de vorige eeuw, dat bekend staat als 'Donderbus'. Op 1 maart arriveerde het rijtuig al in Borssele waar het onder handen werd genomen. Met een nieuw laklaag zal het vanmiddag aankomen in Hoedekenskerke.

SGB-locatie De Buffer in Hoedekenskerke wordt uitgereid met treinwagon (foto: SGB)

Werk ook voor negentig handwerksters die al jaren borduren aan het Tapijt van Assenede. Het einde ervan komt nu eindelijk in zicht. Erna Ranschaert uit Sas van Gent is één van de fanatiekste borduursters. Ze heeft globaal uitgerekend hoeveel uur ze inmiddels al bezig is geweest aan het tapijt. Het moeten er ongeveer 2.000 zijn, zegt ze. Was ze vijf jaar geleden al een ervaren handwerkster, inmiddels kan ze de steelsteek, holbeinsteek en platsteek wel dromen.

De nieuwste tekening van Kar Hang Mui is bijna klaar (foto: Omroep Zeeland)

De autistische kunstenaar Kar Hang Mui uit Heinkenszand is ook een harde werker. Hij timmert aan de weg en dat wordt mogelijk beloond met de Internationale Euward Preis, de belangrijkste prijs voor kunstenaars met een beperking. Uit honderden inzendingen is zijn werk in de top drie beland. Zijn begeleidster Iris de Maaker is trots op hem: "Het is heel mooi dat hij nu deze erkenning krijgt en dat zijn werk tussen grote namen in de kunstwereld mag hangen."

Nieuwe bossen

Zeeland krijgt er tot 2030 425 hectare bos bij. Dat staat in de Zeeuwse Bosvisie. Het komt neer op ruim 800 voetbalvelden aan nieuw Zeeuws bos. De eerste bomen zijn woensdag geplant in een weiland bij Clinge. Zo worden twee stukken bos met elkaar verbonden.

Het water kolkt vanuit de Oosterschelde de Noordzee op (foto: Jos Clarijs, Middelburg)

Het weer:

Vanochtend is het wisselend met brede opklaringen, maar er is ook kans op een lokale winterse bui. Vanmiddag is het vrij zonnig met stapelwolken. Maximum ook vandaag rond 9 graden bij een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4.