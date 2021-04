Vrachtschip gebroken op Westerschelde, forse schade en lekkage

Een sleepboot van Multraship (foto: Multraship)

Volgens Leendert Muller van bergingsbedrijf Multraship is het schip niet in tweeën gebroken, en is de kans klein dat dit nog gebeurt. Wel is er een hoop schade en is het schip lek geraakt. "Het schip is vanmorgen losgekomen. De lading wordt nu overgeslagen naar een ander schip en we zijn het water aan het wegpompen. Zodra de lading van het schip is, zullen we het naar Hansweert slepen. Daar bekijken we met de verzekering hoe het verder moet."

Het vrachtschip, de Sownent, vervoerde aarde. Multraship heeft het naar de Schaar van Valkenisse getrokken, buiten de vaarroute.