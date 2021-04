Vrachtschip met 3.200 ton kleigrond aan boord loopt vast op Westerschelde

Het vrachtschip, de Sownent, is door Multraship naar Hansweert gesleept. Eigenaar Alex Hazewindus van V.O.F. Sownent in Zwijndrecht had zoiets nog niet eerder meegemaakt met een van zijn schepen. "Het vervoeren van A naar B gaat al dertig jaar goed, maar nu dus niet."

Volgens Leendert Muller van bergingsbedrijf Multraship is het schip niet in tweeën gebroken, en is de kans klein dat dit nog gebeurt. Wel is er een hoop schade en is het schip lek geraakt. "Het schip is vanmorgen losgekomen. De lading wordt nu overgeslagen naar een ander schip en we hebben het water weggepompt."

Multraship sleept het vrachtschip naar een andere plek (foto: Arnoud Lievense / www.flyliedutch.nl)