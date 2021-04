Spannende avond voor skaters in Middelburg: 'Jaag ons niet weg'

In januari besloot de rechter dat de skatebaan Veersepoort dicht moest na een juridisch gevecht van jaren. Omwonenden klaagden over geluidoverlast van de baan, die vlakbij de huizen is gebouwd.

Kloof tussen jongeren en politiek is groot

BMX'er Rick Quartel was grootgebruiker van de skatebaan. Hij denkt dat er vanavond vijftig procent kans is op een, voor hem, goede afloop. "De kloof tussen de politiek en de jongeren is groot. Ik denk dat veel gemeenteraadsleden denken dat jongeren alleen maar voetballen, gamen en pilsjes drinken op zaterdagavond. Ze hebben niet door dat er aan skaten een hele cultuur vasthangt."

Eigen initiatief

Jongerenwerker Rick Hamelink kent die skatecultuur. Hij stond zelf vaak genoeg op een skateboard en de afgelopen maanden hielp hij de jongeren om de juiste wegen te bewandelen. "Denk hierbij aan het aanvragen van een demonstratie en het organiseren van onlinegesprekken met de wethouder. Ik laat ze de mogelijkheden zien, maar al het initiatief komt uit henzelf en dat is juist zo mooi."

De skaters hebben ingesproken tijdens een commissievergadering, ze zijn een petitie gestart die die duizenden keren werd getekend, wisten volop media-aandacht te vinden voor hun probleem en legden contacten met bedrijven die skatebanen aanleggen. Ook is er nu het plan om via crowdfunding geld in te zamelen voor de bouw van een skatepark op een andere plek.

Dit zijn helemaal geen lastige jongeren. Het zijn echte doorzetters, want dit is een sport die je niet zo maar onder de knie krijgt."" Jongerenwerker Rick Hamelink over de Middelburgse skaters

Er is dus veel initiatief getoond door de jongeren. Rick Quartel: "Ik denk dat mensen soms een verkeerd beeld van ons hebben. Dat we maar een beetje hangen rond de skatebaan, dat we niets te doen hebben en stilstaan in onze ontwikkeling."

Sociaal en benaderbaar

Rick Hamelink: "Dit zijn helemaal geen lastige jongeren. Ze hebben vaak een goede thuisbasis, zijn sociaal en erg benaderbaar. Het zijn ook echte doorzetters, want dit is een sport die je niet zomaar onder de knie krijgt. Als je kijkt naar de oudere generatie skaters, dan zie je dat die vrijwel allemaal goed terecht zijn gekomen. Van succesvolle ondernemers tot politici."

Het gesloten skatepark Wim in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De skaters zien veel vrienden wegtrekken uit de provincie en snappen maar al te goed waarom. Camiel Simons: "Er is weinig te doen voor ons. Je gaat eerder naar een stad als Breda. Het is veel aantrekkelijker om daar te gaan wonen en studeren. Hier is alles lastig en nu wordt zelfs de skatebaan weggehaald."

Rick Quartel vult aan: "De jeugd is de volgende generatie die het allemaal moet gaan doen. Die moet je niet wegjagen. Dat doen ze echt niet doelbewust, maar het gebeurt wel op deze manier."

