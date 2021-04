Zwerfkatten raken vertrouwde plek kwijt door 'kattenhater' die caravan in brand steekt

Dit is er over van de caravan voor de katten. (foto: Stichting Scheldekat)

Stichting Scheldekat heeft de afgelopen jaren in Vlissingen-Oost zo'n zevenhonderd zwerfkatten gevangen, gecastreerd, gechipt en vervolgens weer teruggeplaatst in het gebied. Een deel van die katten eet en slaapt in de caravan. De stichting hoopt dat na het bekijken van camerabeelden duidelijk wordt wie de caravan in brand heeft gestoken.

Scheldekat is van plan snel een nieuwe plek voor de dakloze dieren te regelen. "Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is en we hopen zo snel mogelijk nieuwe onderkomens voor de katjes te plaatsen mét camerabewaking." Voor de stichting is wel duidelijk dat het om een kattenhater moet gaan, is te lezen op Facebook.