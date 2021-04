Na 25 jaar zwijgen schrijft Marlies over haar transformatie van man naar vrouw

(foto: Marlies de Koster)

Op haar dertiende merkte Marlies voor het eerst dat ze 'anders' is. "Ik zat net in de puberteit en stond voor de kledingkast van mijn moeder. Het ondergoed vond ik heel mooi. Sindsdien is de interesse voor vrouwenkleding nooit volledig verdwenen." Toch zijn de gevoelens er niet altijd geweest. "Ik trouwde in 1983 met Marian. Toen waren die gevoelens er niet. Maar op een dag kwamen ze weer terug. Ik vond het vreselijk."

Uiteindelijk besloot, toen nog, Paul om het Marian te vertellen. "Dat was niet makkelijk. Ze zei het gevoel te hebben dat ze al die tijd was voorgelogen. We hebben veel gesproken samen. En door het schrijven van het boek hebben we een beter beeld gekregen van hoe we het hebben ervaren. Maar alles heeft een hoop stress opgeleverd." In 2014 kreeg ze een herseninfarct: "Ik denk door de stress van het leven met een geheim."

Boek per ongeluk tot stand gekomen

Nadat ze haar vrouw op de hoogte heeft gebracht, volgen de kinderen, Ook dat was niet makkelijk. "Er hebben veel tranen gevloeid, maar het voelde als een grote bevrijding. Alsof er een last van mijn schouders afviel."

Marlies en Marian hebben afzonderlijk van elkaar de moeilijke jaren van zich af geschreven. "Pas na afloop besloten we er een boek van te maken, zodat mensen die dezelfde soort zaken meemaken er steun uit kunnen halen. Boodschap: wacht nooit erg lang met het uiten van je gevoelens. Praat erover. Houd het niet voor jezelf. Ik heb het 25 jaar gedaan, en weet dat dit niet de manier is."

De volledige uitzending van de Zeeuwse Kamer is hieronder te beluisteren:

Zeeuwse Kamer met Marlies de Koster