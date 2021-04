'Volgend jaar definitief voorstel voor drukke Deltaweg'

De provincie heeft opdracht gegeven oplossingen te zoeken voor de drukke Deltaweg tussen Goes-Zuid en Zierikzee. Er zijn regelmatig ongelukken en frontale botsingen op de tweebaansweg. In de zomer raakt de weg bovendien steeds vaker verstopt door toeristen, zeggen omwonenden. Eén van de meest voor de hand liggende oplossingen lijkt een verbreding van de weg van twee naar vier rijstroken met een berm ertussen.

'Zingende' belijningen

Een verbreding is voor Van der Maas nog geen uitgemaakte zaak, omdat zoiets tientallen miljoenen euro's kost en vanwege de gevolgen voor het landschap. Van der Maas benadrukt dat de provincie er alles aan wil doen om de weg veiliger te maken. Een zogenoemde 'quickscan' vorig jaar leverde aanbevelingen op, die de provincie meteen uitvoerde. Zo is een bushalte op de route weggehaald en ook kwamen er 'zingende' belijningen. Daardoor hoort een weggebruiker een hoog geluid als zijn banden buiten de belijning komen.

Verbreding

De dorpsraad van Wolphaartsdijk, dat dichtbij de Deltaweg ligt, ziet het liefst een verbreding van de weg zodat frontale botsingen tot het verleden behoren. Piet Hannewijk van de verkeerscommissie van de dorpsraad vertelt dat veel dorpsbewoners de Deltaweg nu mijden, omdat ze die gevaarlijk vinden. In plaats daarvan kiezen ze voor een omweg door de polder.

Hannewijk is niet bang dat bij een verbreding van de Deltaweg van twee naar vier rijstroken, een opstopping ontstaat bij de Zeelandbrug die maar twee rijstroken heeft. "Veel verkeer dat vanuit Goes richting Zierikzee rijdt, gaat niet eens over de Zeelandbrug. Auto's hebben vaak Noord-Beveland als bestemming, bijvoorbeeld toeristen die naar het strand gaan. Die gaan dus niet over de Zeelandbrug, zodat daar ook weinig file ontstaat."

Asfaltgekte

Het voorstel om de Deltaweg in rijstroken te verdubbelen, stuit bij voorbaat op fel verzet van de PvdA-fractie in Provinciale Staten van Zeeland. Volgens de fractie is het te duur en het gaat ten koste van de natuur. "Het is asfaltgekte", zegt Statenlid Ralph van Hertum. "Zorg liever dat mensen zich aan verkeersregels houden en dat ze niet op hun telefoon zitten bijvoorbeeld. Dat scheelt miljoenen aan asfalt."

Aan de kant!

Piet Hannewijk gelooft niet dat het gedrag van de automobilisten voldoende kan worden verbeterd. "Ik doe al tientallen jaren werk voor Veilig Verkeer Nederland", zegt hij. "Zo'n zestig procent van de mensen wil best luisteren naar adviezen en doet daar ook iets mee. Maar veertig procent denkt: aan de kant, ik heb haast! En lappen de verkeersregels aan hun laars."