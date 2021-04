Goes heeft plannen voor een nieuw asielzoekerscentrum

Het oude en inmiddels gesloopte azc in Goes (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Alle Zeeuwse gemeenten hebben met elkaar een gezamenlijke aanpak voor de opvang van asielzoekers afgesproken. In het verleden was die opvang te versnipperd en de gemeenten willen de opvang eerlijker verdelen. Middelburg liet in februari al weten één grote opvanglocatie te willen. Andere gemeenten hebben hun voornemens nog niet bekend gemaakt. Het is de bedoeling dat alle dertien Zeeuwse gemeenten voor 1 mei gaan vaststellen hoe zij willen bijdragen aan het plan.

Bijdragen in de opvang kan op verschillende manier. Bijvoorbeeld met een azc voor langere tijd, maar ook met de opvang van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning die een huis zoeken) of met een spoedopvanglocatie. Goes kiest voor een asielzoekerscentrum, omdat de gemeente daar ervaring mee heeft.

Azc in Goes meerdere keren gesloten en heropend

Het asielzoekerscentrum aan de Albert Plesmanweg in Goes opende in 2011. Kort erna werd het alweer gesloten, omdat het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) een daling van het aantal asielzoekers zag. Enige tijd later werd het weer geopend als gezinslocatie voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Een gezin mag volgens de regels pas worden uitgezet wanneer alle kinderen 18 jaar zijn, ook al komt het gezin niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning.

Het CAO sloot de locatie in Goes uiteindelijk in de zomer van 2018, om hem een paar maanden later weer opnieuw te openen. Eind 2019 sloot het oude azc definitief. Het COA wilde het toen graag openhouden, maar de gemeente wilde zich houden aan het eerder genomen besluit.

Middelburg heeft nu als enige azc

Middelburg is op dit moment de enige gemeente met een asielzoekerscentrum. Die blijft in ieder geval open tot 2025. Ook na die tijd heeft Middelburg dus aangegeven asielzoekers op te willen blijven vangen. Het nieuwe azc in Goes zou in 2024 in gebruik genomen moeten worden.

